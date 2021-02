A koronavírusos betegek életét tették volna jobbá, de állítólag Kásler leállíttatta az akciót

AZ ARC nevű plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat készítettek volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól, hogy láthassák a betegek, ki kezeli őket - írja a HVG. De információik szerint a fotózás előtt egy nappal indoklás nélkül visszamondták az egészet.

Az ötletet olasz és izraeli példa alapján dobta fel az ARC csapata, hogy Magyarországon is segítsenek jobbá tenni a koronavírussal kezelt betegek életét azzal, hogy lefényképezik a Dél-pesti Centrumkórház orvosait, akik a képet felragaszthatnák a ruhájukra. Így körülbelül egy év után a betegek nem csak védőruhába bújt embereket láthatnának, hanem valódi arcokat.

Az "Arccal a koronavírus ellen, a gyógyulásért" névvel fémjelzett projekt egy ideig az orvosok támogatásával gond nélkül zajlott, szerdán meg is történt volna a fotózás.

Azonban nem sokkal előtte Bakos Gábor képzőművésznek, az ARC egyik alapítójának szóltak: az akció mégsem jöhet össze.

Bakos érdemi hivatalos indoklást nem kapott, de egy ott dolgozó forrása elárulta, hogy bár nagyon jó az ötlet, az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós személyesen hívta fel a kórház főorvosát, és megtiltotta, hogy képeket ragasszanak magukra a dolgozók.

“Azt tudom, hogy azt mondta, ez a projekt nem valósulhat meg, és megtiltotta a fotózást is. December óta szervezzük a projektet, amit Dr. Szlávik János is támogatott hetekkel ezelőtt, e-mailem is van róla” - magyarázta Bakos és hozzátette, a kórház dolgozói sem értik, mi történik, mert nem részletezték a döntés okait.

Bakos nem tud mást elképzelni, mint hogy a hazai közélettel mindig kritikus, általuk szervezett ARC plakátkiállítás lehetett a probléma a projekt engedélyezésénél, de ezt az elméletet eddig nem lehetett megerősíteni.

A művész leszögezte, hogy ha az ő személyük a baj, akkor szívesen odaadják másnak: “El se kell lopni, csinálják meg! Mi csak meg akartuk szervezni, mert Magyarországon se fedezet, se idő nincs arra, hogy a covid-osztályokon kinyomtassák ezeket. Az első adag ragacs már el is készült, amit próbaképp adtunk volna oda.”

Viszont egyelőre az sem egyértelmű, hogy csak a Dél-pesti Centrumkórházban nem lehet fényképet ragasztani a védőruhára, vagy más kórházban sem.

Izraelben már április óta használják a módszert a covid-osztályokon a frontvonalban dolgozók, mivel elmondásuk szerint a betegek sokszor megijedtek az űrhajós szkafanderhez hasonló védőruhát hordó orvosok látványától, ráadásul azt sem tudták, ki kezeli őket, de Olaszországban is bevetették már a betegek életét jobbá tévő ötletet.