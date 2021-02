Egyre népszerűbbek a fertőtlenítőpontok (x)

Akár boltban, akár orvosi rendelőkben vagy éppen ügyfélszolgálatokon, lépten-nyomon találkozunk már kézfertőtlenítő adagolókkal. Ugyan a táskákban és zsebekben egy éve már megszokott felszerelés a kézfertőtlenítő, de valljuk be: nem jut mindig az ember eszébe elővenni. Pedig a koronavírus miatt kialakult helyzetben nem csak a saját, de embertársaink egészségét is óvhatjuk ezzel.

A kézfertőtlenítő pontok naponta akár százak biztonságát is elősegíthetik

A leggyakrabban a boltok bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő pontokkal találkozhatunk. Itt fontos, hogy ne csak távozáskor használjuk, hanem belépéskor is. A forgalmas helyeken, főként a boltokban sok árut megfoghatunk, amelyet aztán végül nem veszünk meg, így visszatesszük a polcra.

Ha mindenki belépéskor is fertőtlenít, a keresztfertőzések sokkal könnyebben elkerülhetőek. Mivel a fertőtlenítőgélek és -folyadékok gyorsan felszívódnak, pár másodperc várakozás után kezdhetjük is a vásárlást – immár vírus- – és baktériummentesen. A leginkább pedig akkor védjük magunkat, ha a vásárlás befejeztével is az adagolópumpa alá tesszük a kezünket.

Milyen szempontok alapján érdemes kialakítani a fertőtlenítőpontot?

A fertőtlenítőpontok esetében mindig egy automatikusan működő adagoló az alap. Ezt lehet működtetni állványról, de találkozhatunk falra szerelt verzióval vagy a pultra állítva is. Az érintésmentes működés elengedhetetlen, hiszen a manuális pumpát mindenkinek, aki használni szeretné, meg kell érintenie, így nem lenne higiénikus.

A forgalmas helyeken érdemes olyan adagolót beszerezni, amely hálózatról is működtethető, hiszen a nagy igénybevétel során az elemek hamar lemerülhetnek, így a funkcióját már nem tudná ellátni.

A tartálykapacitással is számolni kell. Minél nagyobb tartályú berendezést választunk, annál több ideig fog üzemelni anélkül, hogy teendőnk lenne vele. Ez szintén fontos szempont, hiszen a mindennapi munka során sokszor nincs idő arra, hogy tartályt vagy elemet cseréljünk.

Kompakt megoldások: van olyan kézfertőtlenítő adagoló, amely hőmérsékletet is mér

A kézfertőtlenítő berendezések technikai megoldásai nem merülnek ki az érintésmentességben. A 2020 tavasszal történt pánikhelyzetben, amikor aki csak tudta, felvásárolta a fertőtlenítőszereket, és óriási hiány keletkezett a piacon. Sok adagolót, a bele illő folyadék hiányában nem tudtak használni. Léteznek azonban olyan készülékek, amelyek többféle fertőtlenítőanyaggal is tudnak működni. Legyen az gél, folyadék vagy hab, elég csak az adagolófejet cserélni. Így ha hiány keletkezik, könnyen pótolható más termékkel.

Okos megoldásként ki kell emelni a hőmérsékletmérővel ellátott adagolókat. A hőmérés főként az egészségügyi intézményekben megszokott, ahol a beléptetés során a fertőtlenítés és a hőmérés egy lépéssel megoldható, így gyorsítva a folyamatot.