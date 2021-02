Jakab Péter: a Fidesznek a párizsiról a proli, nekem a Fideszről nem a kormány, hanem a tolvaj szó ugrik be

A fideszes propagandasajtó még az Orbán-alagút ügyét is arra használja, hogy szándékos tovább fokozza a társadalom megosztottságát, és alpári stílusban sértegesse az ellenzéki szavazókat. Most Bayer Zsolton volt a sor, aki a Magyar Nemzet nevű kormánylapban mutatta be a védekezés irányát: a(z övön aluli) támadást.