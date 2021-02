Rendkívüli ülésen döntött Zamárdi, engedélyezik június végére a Balaton Soundot, ha a járvány megengedi

Négy hónap múlva fesztivált rendezne Zamárdiban a Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft., a helyszínt legalábbis lefoglalták a rendezvény számára - írja a 24.hu. A portál információja szerint a szigetesek új szerződési ajánlattal jelentkeztek be, csütörtökön a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze.

Az ülésen úgy határoztak, engedélyt adnak arra, hogy szigorú járványügyi feltételek mellett nyáron két fesztivált rendezzenek a településen:

a Balaton Soundot június végére, július első hetére lőtte be a Sziget Kulturális Menedzseriroda Kft.,

a Strand Fesztivált pedig augusztus közepére szervezné a Volt Kft.

A megszavazott megállapodási javaslat arra is lehetőséget ad a szervezőknek, hogy

ha a járványhelyzet idén nem teszi lehetővé a rendezést, mindkét fesztivált 2022-re tolhassák át.

Az önkormányzat pénteken küldte el a képviselők által elfogadott konkrét szerződési feltételeket a szervezőcégeknek.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere a 24.hu-nak elmondta, a település hosszabb távon „kivezeti” a fesztiválokat, így nem abba nem egyeztek bele, hogy a szigetesekkel öt évre szóló szerződést kössenek, ahogyan arról is döntöttek, hogy a Be My Lake fesztiválnak sem Zamárdi lesz a helyszíne. Mint kiderült, a település a fesztiváloknál használt területeket, parkolókat hosszabb távon más célokra kívánja hasznosítani.

A polgármester elmondta, "az egyéves szerződés egyfajta „bónusz” a tavaly elmaradt rendezvényekért, ami időt ad a rendezőknek, hogy új helyszínt találjanak a fesztiváloknak"

A Sziget Zrt. ügyvezetője, Kádár Tamás a portálnak elismerte, hogy felvették a kapcsolatot Zamárdival a helyszínek biztosítása érdekében. Kádár elmondta, egyelőre tartják magukat ahhoz a tervhez, hogy márciusban döntenek véglegesen az idei rendezvények sorsáról, ezért tettek opcionális, azaz egy évvel elcsúsztatható javaslatot Zamárdinak is.

Kádár azonban kifejtette azt is,