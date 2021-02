Gyülekezés-stop az oltáselleneseknek (is) - Lecsapnak a rendőrök Doktor Gődényékre?

Rövid közlemény jelent meg a police.hu oldalán:

"a Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, tartani, annak helyszínén tartózkodni tilos. Kérjük, hogy a valamennyiünk egészségének védelme érdekében meghozott szabályokat mindenki tartsa be".

Bár ebből nem derül ki, de Kiss Róbert, a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese már a mai sajtótájékoztatón is jelezte, február 28-ára "egy magánszemély" egy közösségi oldalon gyülekezésre hívja fel a lakosságot. A magánszemély a korábban kamupártokkal is üzletelő Doktor Gődény, aki vasárnap 11 órára várja a követőit a ősök terére.

Emlékezetes, korábban a vendéglátósok(?) tüntetésén(?) is megjelentek a rendőrök, igazoltattak is, és pénzbírságot is kiszabtak a résztvevőkre - vegyes társadalmi reakciókat kiváltva.

Ezért is lesz érdekes, mit tesznek a rendőrök majd vasárnap - főleg, ha három tucatnál többen jelennek meg a helyszínen.

Eléri a vírusszkeptikus Gődény, hogy végre mártír legyen?

Ez fontos kérdés, mert jelentékeny erőt képviselhetnek hazánkban az oltásellenes szavazópolgárok...

Lesz politikai ereje az oltáselleneseknek? A kormány, vagy az ellenzék veszíthet ezzel többet? Habár egymás után válnak elérhetővé az újabb vakcinák Magyarországon is, egyre nehezebben telnek a korlátozások alatti percek. Február végén a hazai vírusszkepticizmus arca, Doktor Gődény megmozdulást is hirdetett a Hősök terére. De vajon lesz a mozgalmából, vagy bármilyen hasonló mozgalomból szervezett politikai erő, és átalakíthatja-e a belpolitikai térképet 2022-re?

Persze ez a helyzet sem fekete-fehér. Mi lesz a gyülekezési jogunkkal, meddig mehet el az állam a korlátozások kapcsán?

"A kormánynak mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy az emberek tisztán lássanak a járvánnyal és a kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban. Ha viszont ez nem teljesül, és még a véleménynyilvánítás lehetőségét is durván korlátozzák, a hasonló megmozdulásokkal szemben fokozott türelmet kell tanúsítani. Ilyen helyzetekben a rendőrség akkor jár el helyesen, ha nem lehetetleníti el a gyűlés megtartását, hanem lépéseket tesz annak biztonságos lebonyolítása érdekében (maszkviselés, távolságtartás betartásának előmozdítása)"

- közölte az Alfahírrel a Társaság a Szabadságjogokért a vendéglátósok tüntetése után.