Amit a szülés utáni hüvelyszárazságról tudni érdemes (x)

A hüvelyszárazságot nagyon sokan a klimax tüneteként tartják számon, azonban nem ez az egyetlen időszak, amikor jelentkezhet. Ugyanis többek közt a hormonális fogamzásgátló tabletta szedése is okozhat hüvelyszárazságot, ahogy a szülés után szintén jellemző. De mit lehet kezdeni a szülés utáni hüvelyszárazsággal? Ennek jártunk utána.

Hogyan alakul ki a szülés utáni hüvelyszárazság?

A szülés utáni első hat hétben nem javasolt a házasélet, azonban meglepően sokszor előfordul, hogy az anyának ezt követően sincs hozzá kedve. Ennek persze több oka lehet a leterheltségtől kezdve az új szerepen át egészen a hüvelyszárazságig.

A szülés utáni hüvelyszárazság jellemzően két ok miatt alakul ki. Az egyik, hogy a természetes szülés során a baba világrajövetele hámsérüléseket okoz a hüvelyfalon, aminek mellékhatásaként csökken a váladéktermelés.

A másik jellemző ok a felborult hormonegyensúlyban keresendő. Ugyanis a várandósság alatt az ösztrogén hormon termelődése növekszik, viszont a szülést követően az addig emelkedett szint jelentősen visszaesik. Mivel a hüvelyi váladéktermelést az ösztrogén mennyisége nagyban befolyásolja, így rögtön érthetővé válik, hogy a csökkent ösztrogénszint csökkenti a hüvelyváladék mennyiségét is.

További probléma, hogy a prolaktin hormon szintje, aminek a tejelválasztásban van szerepe, megnő, ami szintén az ösztrogén szint, ezáltal pedig a hüvelyi váladék mennyiségének csökkenését okozza.

Lehet, és egyáltalán kell kezelni a hüvelyszárazságot?

Sok kezdő anyuka megretten a ténytől, hogy kellemetlenné vagy akár fájdalmassá váltak számára a szexuális együttlétek. Azonban ebbe nem kell beletörődni, hiszen tehetünk ellene, sőt, kell is tennünk. Ugyanis ha sokáig nem kezeljük a problémát, akkor nem csak az örömszerző szexuális életnek mondhatunk búcsút, hanem a hüvelyváladék nem megfelelő termelődése esetén fogékonyabbá válunk a hüvelyi fertőzésekre, de hólyaghurut is viszonylag könnyen kialakulhat.

A fentiek fényében már tudhatjuk, hogy a problémát leginkább a szülés utáni hormonváltozás okozza. Bár kézenfekvő ötletnek tűnik hormonkezeléssel fellépni a probléma ellen, azonban egyrészt szoptatás alatt ez kifejezetten tilos, másrészt ilyen drasztikus módszerre jellemzően nincs is szükség.

A legjobban akkor járunk, ha olyan lokális és hormonmentes készítményeket használunk, melyek segítenek a hüvely nedvességét visszaállítani. Többek közt ilyen készítmény a Cikatridina hüvelykúp is, mely a gyógynövények ápoló kivonatai mellett hialuronsavat is tartalmaz, ami jó hatással van a hüvely nedvesedésére, ráadásul a hámosodást szintén elősegíti. A használat megkezdése előtt persze érdemes kikérni az orvos tanácsát, de beleegyezésével a szoptatós kismamák is nyugodtan használhatják.

