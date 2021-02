Az újranyitáskor az amatőr sportolókat is támogatná a Jobbik

A járványhelyzet okozta válság legsötétebb hetei talán még előttünk állnak

– kezdte online sajtótájékoztatóját Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke.

Az ellenzéki politikus elmondta, hogy minden ágazatban szükségesnek tartja a kieső munkabérek pótlását, valamint a szociális értelemben nehéz helyzetű magyar emberek megsegítését.

Már most elő kell készíteni a lépésenként történő, átgondolt újranyitást

– tette hozzá.

Z. Kárpát kiemelte, hogy amint a járványügyi helyzet is lehetővé teszi, "egy durván elhanyagolt területre is erőforrást kell koncentrálnunk", melyet

a több százezer főt számláló amatőr sportolók rétege, illetve az edzők és a különféle szabadidőközpontok, edzőtermek fedik le

– derül ki az elmondottakból.

Hangsúlyozta, hogy pártja szerint lehet és kell is ezeket a csoportokat egyszerre támogatni, amely egy "sporttámogatási rendszer" segítségével valósulhatna meg. Ennek kapcsán kifejtette, hogy az újranyitáskor

egy tízezer forint értékű utalványt biztosítanának a sportoló magyarok számára

annak érdekében, hogy mielőbb "felfusson" újra a sport iparága, illetve ne történjen jelentős pályaelhagyás.

Az egyszeri tízezer forintos utalványt bérletvásárlásra, vagy személyi edzés költségeire is lehetne fordítani. Azonban a Jobbik a későbbiekben is további,

havi ötezer forintnyi összegben támogatná ezeket a sportban tevékenykedőket,

mert ez a ráfordítás hosszútávon "kamatostul, többszörösen megtérül az egészségügyi kasszában" – érvelt a képviselő, aki a sportintézmények kapcsán kifejtette, hogy egyúttal azok működését is segíteni kell a sportoló egyének mellett.

Z. Kárpát Dániel kitért arra is, hogy a kormány az egyébként is kiemelt jövedelmű elsőosztályú versenysportolókat már tudta támogatni, de szerinte az amatőr sporttevékenységet űzők is megérdemlik az anyagi megbecsülést, mivel ők is tesznek a saját egészségük fejlesztéséért, s ezáltal jelentős tehertől óvják meg az egészségügyi költségvetést.