Operatív törzs: változtatnak az oltási stratégián, a cél a széleskörű átoltottság

György István az oltási munkacsoport vezetője az operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóját kezdve elmondta, hogy

az oltási terv menete változni fog.

Magyarország már a 3. helyen áll az EU-ban az átoltottságot tekintve, immár 721 ezren megkapták az első oltásukat és 250 ezer fő a másodikat is. De hozzátette, rohamosan nő az aktív fertőzöttek száma, figyelmeztetve, hogy az első két hullám nem hozott ilyen magas számokat. Az oltási munkacsoport vezetője kifejtette, módosítják a stratégiát: lehetőleg minden regisztrált essen túl az első oltásán április 11-ig, méghozzá a minél szélesebb körű védettség elérése érdekében. "Ez csökkenti a súlyos, vagy halálos kockázatot" - fűzte hozzá.

Mint György István fogalmazott, "a vakcinaszállítmányok csöpögtetve érkeznek hazánkba", ez is megköti a kezüket abból a szempontból, mennyivel tudnak gazdálkodni. Kijelentette, hogy minden vakcina biztonságos, így amennyiben gyorsan rendelkezésre állnak, akkor életeket menthetnek. Elmondta, a kormány ezért is lépte meg a keleti (kínai és orosz) oltóanyagok beszerzését. Kiderült az államtitkár szavaiból az is, hogy 40-80 ezer forint közti díjazás kerül bevezetésre a hétvégi oltásért a háziorvosok számára. Ismertette, hogy a Pfizer esetében 21 helyett 35 nap, míg az AstraZeneca esetében 4 helyett 12 hét különbséggel adnák be a két adagot a vakcinából.

A cél továbbra is: "mielőbb, minél többen kapják meg az oltást"

- húzta alá. Azt is elárulta, hogy ezen a héten 250 ezer kínai Sinopharm vakcina érkezik a háziorvosokhoz, ezzel átlagosan 45 oltás kerül hozzájuk praxisonként, valamint 38 ezer Modernát is kapnak, melyből további 11 ezer adag a szociális otthonoknak is jut. Kiemelte, hogy az oltási hét fogalma eltér a naptáritól, mert az oltási hetek szerdától szerdáig tartanak.

Kiderült az is, hogy már úton van a Pfizer és az AstraZeneca is a kórházi oltópontokra, s több mint 395 ezer időst tudnak beoltani a következő hét napban, melyből 250 ezren a kínai vakcinát, 30 ezren a Modernát és 115 ezren a Pfizer oltóanyagát kapják meg. Illetve a praxisok és a kórházak részére súlyozott módszer szerint, arányosan osztanák el az adagokat. Az AstraZenecát a 60 év alattiaknak ajánlják továbbra is - a tudományos kutatások eredményei alapján. Elhangzott, hogy a háziorvosokat tehermentesítenék, így a 74 ezer múlt heti AstratZenecát kórházi oltópontokra szállítanák egy "nagyobb oltási akció keretében". Az oltásról SMS-ben értesítik a sorra kerülőket, de - mint magyarázta - aki nem jelenik meg, azt nem törlik a listáról, viszont csak később tudják beoltani.

György István szerint

az a legjobb vakcina, ami már a vállunkban van

- szögezte le, majd arra biztatott, mindenki "induljon el az immunizáció útján" és oltassa be magát.

Kiss Róbert, a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője az új, életbe lépett kormányrendelet és a legutóbbi rendőri intézkedések ismertetésével folytatta a tájékoztatót:

Az alezredes kifejtette, a következő 13 ország mentesül a korlátozások alól:

Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.

Az elmúlt 24 órában 100 fő ellen intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabály megsértése miatt, és 72 ember szegte meg a tízezer főnél népesebb településeken az önkormányzati rendeletek szerinti maszkviselési szabályokat, közülük 8 embert figyelmeztettek, 30-an helyszíni bírságot kaptak, 34 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek. 5-en tömegközlekedési eszközön vagy annak várakozóhelyén, 23-an pedig üzletben, bevásárlóközpontban nem hordtak maszkot. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó szabályok megszegése miatt a jogszabály hatálybalépése óta 842 rendőri intézkedésre volt szükség. A vonatkozó kormányrendelet szeptember 21-ei hatályba lépése óta 27 340 rendőri intézkedés történt a maszkviselési szabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

Müller Cecília vette át a szót, aki rögzítette,

óriási tempóban növekszik a járvány Magyarországon és Európában,

hozzátéve, napról napra nő a fertőzések száma: 2764 fertőzöttet azonosítottak és 130 fő elhunyt az utóbbi nap során, továbbá 6071 főt ápolnak éppen kórházban, s 581-en vannak lélegeztetőgépen. Szomorúan közölte a tisztifőorvos, hogy

a legfiatalabb elhunyt egy 16 éves fiatal volt, aki alapbetegséggel is rendelkezett.

Úgy látja, a szövődményeket és a fatális végkimeneteleket meg tudjuk előzni. Így a bizonytalan információkra - mint kérte - ne hagyatkozzunk. Mindenkit, akit csak lehetséges, fontos megmenteni, amit az oltás beadásával érhetünk el - érvelt és hangsúlyozta, minden vakcinatípus ad védettséget. Ugyanakkor a brit mutánst nevezte meg fő okozóként a növekvő esetszámokért, s elmondta, hogy a dél-afrikai variánst már 5 esetben mutatták ki. A tisztifőorvos más országok tapasztalatait, példáit is részletezte.

Az AstraZeneca kapcsán kiemelte, az első dózis után 14 nappal már jelentős ellenanyag keletkezik, ami tovább nő, vagyis a 80 év felett 3-4 hét után mintegy 80 százalék feletti védettséget figyeltek meg. A Pfizer tekintetében szintén a 80 felettieknél 83%-kal csökkentette a halálozások számát. Elmondta azt is, a pár napja jóváhagyott, amerikai Johnson & Johnson vakcina egyoltásos típusú lesz.