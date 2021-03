Megugrott adatok – idei csúcson az új fertőzöttek és halottak száma

A kormányzati tájékoztató portál csütörtöki adatai alapján:

6278 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdet óta összesen 446 178 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma;

elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 476 főre emelkedett;

a gyógyultak száma jelenleg 328 136 fő;

az aktív fertőzöttek száma 102 566 főre emelkedett;

6 554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 639-en vannak lélegeztetőgépen.

785 440 fő a beoltottak száma, közülük 267 153-an a második oltást is megkapta.

Összehasonlításképp egy héttel ezelőtt, február 22-én az új fertőzöttek száma 4385-nél tartott, s elhunyt 120 fő.

Csütörtök délelőtt újabb, a vártnál azonban kevesebb AstraZeneca-szállítmány érkezik: 127 200 adag helyett 105 600 vakcina, szintén ma érkezik újabb Szputnyik-szállítmány is.

Annak érdekében, hogy minél többen minél előbb megkapják az első oltást módosult az oltási stratégia: a következő egy hét oltási terve alapján folytatódik a regisztrált idősek oltása háziorvosoknál (250 ezer kínai vakcinával és 31 ezer Moderna-vakcinával). 114 ezer Pfizer-vakcinát a kórházi oltópontokon adnak be az időseknek. Ezen felül 74 ezer 60 év alatti krónikus beteget kórházi oltópontokra hívnak be SMS-ben most hétvégére, ők AstraZenecát kapnak. A kormány csütörtök reggel is ülésezik a járványhelyzet miatt, a döntésekről a 11 órakor kezdődő kormányinfón adnak tájékoztatást.

A védelmi intézkedések továbbra is érvényben vannak.