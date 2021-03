A virágboltosokra hervadhatnak a nőnapi csokrok, esetükben Stummer keddre tolná a zárás kezdetét

Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a szokásos csütörtöki kormányinfót rendhagyó módon a Karmelita kolostorban tartották, mivel jelenleg is zajlik a mai második kormányülés. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány tegnap és ma délelőtt is ülésezett. Kifejtette, meghallgatták a járványügyi szakértőket, virológusokat és járványmatematikusokat, illetve az Operatív törzset is.