Soron kívüli oltást kérnek a bölcsődei dolgozók, miután kiderült, egyelőre nyitva kell maradniuk

Mint megírtuk, Orbán Viktor péntek reggeli interjújában bejelentette, a bölcsődék egyelőre nyitva maradnak.

Orbán Viktor: hétfőn még nyitva maradnak a virágboltok, a luxusvakációkat pedig el kell halasztani A boltok közül azok maradnak nyitva, "amelyek az élethez kellenek", közölte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke péntek reggeli szokásos rádióinterjújában. A kormányfő elmondta, "nem volt más választás, ezek járványügyi szakkérdések", a szakemberek egyértelműen fogalmaztak, tragédia lesz, ha nem lépünk. Hozzátette, fenntartásokkal közelített afelé, hogy zárni kell a nyitásért, de végül elfogadta ezt az érvelést.

A hírre reagált a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete is, amely az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írja, tekintettel a hétfőtől hatályba lépő járványügyi szigorító intézkedésekre, illetve a miniszterelnök bejelentésére

a bölcsődei dolgozók országos szintű soron kívüli oltását, illetve a már jogszabályban rögzített rendszeres tesztelés tényleges soron kívüli végrehajtását várja el a kormánytól.

Hangsúlyozták, "az oltás biztosítása és a tesztelés a jelen helyzetben a bölcsődei dolgozók számára az állam kötelessége függetlenül attól, hogy a bölcsődék fenntartói jogait ki gyakorolja."

"A bölcsődei dolgozók a munkájukat nem másfél méteres távolságból végzik, hanem a gyermekek közvetlen testközelében, így a fizikai távolságtartás a bölcsődés korosztály nevelése és gondozása során lehetetlen. Az Európai Bizottság 2020 nyarán publikált oltóanyagokkal kapcsolatos stratégiájában az elsőbbséget élvező csoportba tartozók közé sorolta azokat a munkavállalókat, akiknek a munkájuk jellegéből adódóan nincs lehetőségük a fizikai távolságtartásra; a bölcsődei dolgozók is ebbe a kategóriába tartoznak" - hívták fel a figyelmet.

Közölték azt is, a 3 év alatti korosztályt nem tesztelik, pedig a gyerekek is hordozhatják a vírust, és meg is betegedhetnek.