Jobbik: földhözragadtabb kérdések foglalkoztatják a magyarokat a luxusrepülőzésnél

Orbán Viktor egy szűkebb családi-baráti összejövetelen, illetve egy kormányülésen is elmondhatta volna a strómanjainak – írja a Jobbik közleményében –, hogy halasszák el a luxusútjaikat, meg hogy ne most repüljenek a Maldív-szigetekre, ezt tényleg nem kellett volna bemondania a rádióba, hiszen szinte mindenki ott ült volna körülötte, akit ez a „rendkívül fontos” kérdés érint.

A Jobbik szerint ugyanis a magyar embereket most már több mint egy éves kiéheztetés után, és egy ismételt bezárás előtt sokkal földhözragadtabb kérdések foglalkoztatják, semmint a járvány alatt az Orbán-familiárisok kiváltságának is tekinthető luxusrepülőzés, írják.

– fogalmaznak hozzátéve: a magyar emberek azt is kérdezik, miért kellett az újabb „nagy nemzeti” konzultációra költött milliárdokat beleszórni az Orbán-dublőrök zsebébe?

A Jobbik szerint a magyar emberek felteszik azt a kérdést is, hogyan fordulhat elő olyan fejetlenség az oltásoknál, miszerint a kormány lehetetlen helyszínekre, a lakhelyüktől száz kilométeres távolságra hívja a magyar állampolgárokat, és olyanokat is behívnak, akik már régen megkapták oltásaikat.

Tehát a magyar embereket tényleg érdekli, hogyan lehet annyira dilettáns kormánya, amelyik még a lakosság átoltását sem tudja normálisan – káosz és fejetlenség nélkül – megszervezni. Aztán azért is nagyon furdalja a kíváncsiság a magyar emberek oldalát, hogy hogyan kapnak majd fizetést, amiből jó esetben minden nap jut például a fideszesek által csak „proli” ételnek bélyegzett parizer vagy „komcsi” paprikás krumpli az asztalra

– olvasható a közleményben.

De kérdésként fogalmazza meg a párt azt is, miszerint Orbán Viktornak miért csak most jut eszébe, miért nem egy évvel ezelőtt, hogy az emberek bérét, bérkiesését valahogyan pótolni kell?

A vállalkozásaikból élő magyar emberek és családtagjaik pedig arra kíváncsiak – folytatja a Jobbik –, hogy

továbbra is csak az Orbán zsebébe termelő strómanok maradnak a támogatott listán, vagy felkerülhetnek-e esetleg a lepattanó morzsákért esetleg ők is. Segít-e végre a magyar vállalkozóknak a kormány, mármint azoknak, akiket nem Tiborcznak, Mészárosnak, Orbánnak, Garancsinak (etc.) hívnak?