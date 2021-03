Alternatív valóság: Orbán Viktor nevetve szörföl a harmadik hullámon a Ripost címlapján

Óriási káosz uralkodik az oltási rendszer technikai háttere miatt, amelyről már maga Orbán Viktor miniszterelnök is szót ejtett péntek reggeli interjújában. A kormányfő a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy eddig a háziorvosok hívták be a betegeket, most azonban tömegesen oltanak, és „át kell állni az adatalapú oltásra", viszont az adatalapú oltásnál „ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi nem stimmel".