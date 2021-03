Soha nem volt még magyar delegáltja az Európai Kerékpáros Szövetségnek, ez most megváltozott

Tam Csilla személyében az Európai Kerékpáros Szövetség (UEC) a sportág történetében először választott küldöttei közé magyar delegáltat.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) szombati közleménye szerint Tam Csilla az első - és jelenleg is az egyetlen - magyar nemzetközi mountainbike versenybíró és oktató, 27 európai ország 29 jelöltje közül választották be a 15 fős küldötti testületbe. Ő volt az első magyarországi versenybíró, akit a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) a világkupák és világbajnokságok mellett a nyári olimpiára is delegált, mégpedig 2016-ban Rio de Janeiróba. Az európai szövetség döntése értelmében így Magyarország is képviseltetheti a magyar kerékpársportot az UCI döntéshozatalában.

A kommüniké kiemelte: Enrico Della Casa, a UEC most megválasztott elnöke néhány héttel ezelőtt - még főtitkárként - járt Budapesten, akkor a 2022-es teremkerékpáros Európa-bajnokság rendezési jogának elnyeréséről tájékoztatta az MKSZ-t. Látogatása után levélben fordult Princzinger Péterhez, az MKSZ elnökéhez, amelyben kifejezte nagyrabecsülését az elmúlt évek szakmai munkája iránt, valamint felkérte Magyarországot a jelöltállításra.

"Hatalmas előrelépés ez magyar sportágnak, sok sikert kívánok Enricónak az európai szövetség élén, Tam Csillának pedig gratulálok, hogy húsz év munkájának eredményeként nemzetközi szinten képviseltethetjük magunkat a kerékpáros diplomácia legmagasabb lépcsőin"

- idézte a közlemény Princzinger Pétert. Az MKSZ elnöke kiemelte: az elnökség 2017-es megválasztása óta minden vállalásában előre tudott lépni, a következő négyéves ciklus célja pedig, hogy mind a 12 szakág sportolóinak megfelelő létesítmény álljon rendelkezésére az edzéshez és a versenyzéshez.