Operatív törzs: nem kizárt, hogy a magánegészségügyet is be kell majd vonni az ellátásba

A március 22-ig tartó védelmi intézkedések mától léptek érvénybe - emlékeztetett az operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezető helyettese, aki elsőként nőnap alkalmából köszöntötte a hölgyeket, majd felidézte a hétvégén kiadott rendelet lényeges pontjait is.

Mint elmondta, rendőri intézkedés a hétvégén 481 személy ellen történt a maszkviseléssel összefüggésben. Kereskedelmi üzletek, szálláshelyek és szabadidős létesítmények korlátozási szabályait 845-en szegték meg, vendéglátóhely bezárására egy esetben került sor. Összesen 1641 fő ellen intézkedtek a rendőrök a hévégén. Budapesten több magánrendezvény helyszínén is intézkedtek a rendőrök. 46 664 ellenőrzés történt a helyszíni hatósági házi karanténokat tekintve, míg 13 274 lett az újak száma.

Müller Cecília elsőként arról számolt be, hogy

a koronavírus ellen beoltottak száma már meghaladja az egymillió főt,

ami pontosan 1 002 714 főt jelent, hozzátéve, hogy átoltottság szempontjából az EU-ban a második helyen áll hazánk lakosságarányosan: 6,24% az uniós átlag, míg nálunk a beoltottsági arány 10,26%. Magyarországon 307 929 fő a második oltásán is átesett már - ismertette, és a tisztifőorvos köszönetet mondott valamennyi közreműködőnek, aki szerepet vállalt a védekezésben.

Sajnos a járványügyi adatok egyre jobban igazolják, hogy versenyt futunk az idővel

- állapította meg az országos tisztifőorvos, szerinte a gyorsaság elengedhetetlen a vakcinák beadásában, mivel 2-3 hét szükséges a védettség kialakulásához.

Elmondta, hogy holnapra is várnak Pfizer vakcinát, s továbbra is folyamatos az oltás, kiemelten az idősek számára, és az átmenetileg felfüggesztett AstraZeneca vakcina használata a hét második felében újra várható.

"A járványügyi adatok sajnos romlóak" világszerte - jelentette ki Müller Cecília, kiegészítve azzal, hogy már nem a behurcolás a jellemző, hanem a vírusmutációk endémiásan vannak jelen mindenhol, így Európában is.

Ismertetve a friss hazai adatokat elmondta, 2696 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, 115 fő pedig elhunyt. 336 ezernél is többen gyógyultak már fel. A Covid-ambulanciákról is beszélt, amelyek fogadják azon betegeket, akik magukon tartós fáradtságot, tüneteket észlelnek, vagy maradványtüneteket produkálnak.

Soha nem volt még ilyen nagy emelkedés az aktív fertőzöttek számában sem

- emelte ki, hozzáfűzve, hogy jelenleg már a 115 ezret is átlépte a fertőzöttek száma, s nagyon sokan kerülnek kórházba, akik közt igen sok fiatal is van, s "egyre súlyosbodó tünetekkel néznek szembe" - hívta fel a figyelmet.

Pillanatnyilag 7924 főt ápolnak kórházban, ráadásul 1057-en kerültek kórházba a hétvége folyamán, ami szintén - mint fogalmazott - "nagyon sok", hiszen ezzel 33%-kal több kórházi megbetegedést regisztráltak múlt héten az azt megelőző héthez képest. Hangsúlyozta, hogy a vírus fiatalokat is jelentősen érint, fokozódó tünetekkel. 129-cel nőtt lélegeztetőgépen lévők száma, azaz megduplázódott, ami az egészségügyre rendkívül nagy nyomást helyez - fogalmazott.

Müller Cecília ennek fényében kérte, hogy tünetek esetén ne menjen senki közösségbe, hanem a háziorvosát értesítse telefonon.

"A fertőzés továbbadásának lehetősége most sokkal nagyobb, erőteljesebb, mint valaha is volt", mivel 70%-kal fertőzőképesebbek a mutációk

- figyelmeztetett a tisztifőorvos.

Azt is elmondta, hogy felfutó és nagyon magas eredményeket produkáló szakaszban vagyunk járványügyi értelemben, ezért lényeges a higiénés szabályok betartása is és a védőoltások mihamarabbi beadása továbbra is. Szlovákia kapcsán ismertette, hogy ott is megjelent a dél-afrikai variáns, ahogy nálunk is 5 fő esetében megállapították azt. Majd a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) március 5-ig végzett vizsgálatairól is szólt, eszerint 1307 fő esetében mutatták ki a fertőzést a brit vírusvariánssal, 13 fő a cseh, 145 fő pedig egyéb, nem releváns variánsok révén lett fertőzött. Ez utóbbi vírustörzseket is vizsgálják továbbra is.

Az NNK laboratóriumi vizsgálatai rámutattak, pozitív PCR eredmények 78%-ában azonosítottak vírusvariánst, szerinte kijhelenthető: a túlnyomó többségét a fertőzéseknek a variánsok okozzák Magyarországon is, melyek gyorsabban terjednek emberről emberre, s fiatalokat is jobban sújt. Hozzátette, hogy a mutáció némileg más tünetegyüttest okozhat, mint az előző típus: hirtelen magas lázat, izom-, illetve ízületi fájdalmakat és főleg köhögést. Kiemelte, hogy közterületeken is viselni kell a maszkot, amit szerinte nagyon fontos betartani.

Az iskola- és óvodabezárások miatt felmerülő gyermekfelügyeletről arról beszélt, hogy csak egészséges gyermek kerüljön nagyszüleivel kapcsolatba, s leginkább csak az oltottság, illetve a védettség után.

Emlékeztetett arra is, hogy a 1818-as telefonszámon lehet javítani, pontosítani a regisztrációs adatokat, valamint az adatvedelem [at] neak.gov.hu emali címre is lehet írni ez ügyben.

Kérdésekre elmondta Müller Cecília azt is,

nem kizárható, hogy a magánegészségügyet is bevonják a közellátásba, hiszen szükséges lehet a kapacitásuk.

Klinikusokra hivatkozva ismét kiemelte, a fiatalokra veszélyesebb lehet a mutáns, illetve a fertőzés könnyebb átadása egyre több fiatalt érint, adott esetben akár órákon belül is lélegeztetőgépre kerülhetnek. Az is kiderült, hogy a mozgáskorlátozottak oltása annak lakásán is elvégezhető a háziorvos által. Végül közölte, hogy a hétvégén elmaradt AstraZeneca típusú oltásokat a hét második felében tervezik pótolni.