Új Építésű Okos Lakások: Okos Otthon Útmutató 2021-re (x)

Az új építésű lakások az utóbbi években egyre kelendőbbek az ingatlanpiacon. Ez elsősorban a már évek óta tartó CSOK-nak, valamint az újra meghirdetett és eddig is nagy sikernek örvendő ÁFA csökkentésnek tudható be. Az új építésű lakások adás-vételét nagyban megkönnyíti a 27% helyett 5%-os ÁFA.

A legújabb lakások azonban már nemcsak jó hőszigeteléssel, kiemelkedő energetikai tanúsítvánnyal és korszerű designnal, hanem gyakran okos otthon funkciókkal is rendelkeznek. Ebben a cikkben a legjobb okos otthon rendszereket, valamint a legnépszerűbb okos eszközöket szeretnénk bemutatni.

Új építésű lakások, extrákkal

Ma már nem csak a fantasztikus történetekben hallhatunk okos otthonokról. Sőt, a korábban teljesen a luxus árkategóriát képviselő okos eszközök is egyre inkább elérhetővé válnak a nagyközönség számára. Egy új építésű lakás megtervezésekor már sokaknak szempont az, hogy mennyire tudják környezetbaráttá, energiatakarékossá, valamint könnyen kezelhetővé tenni közvetlen lakókörnyezetüket. Erre nagyban rásegített a karantén és a korábban említett CSOK is, amely ugyebár lakásfelújításra is igényelhető. Az okos otthonok piaca idehaza is fellendülőben van, de világszinten még jelentősebb a haladás. Az utóbbi években a ’smarthome’-nak nevezhető ingatlanok száma jelentősen megemelkedett a Föld különböző országaiban.

Azoknak, akik új építésű lakást szeretnének vásárolni, érdemes lehet körülnézni az ingatlanpiacon és megkeresni, hogy milyen extrák tartoznak az adott lakáshoz. Könnyen lehet, hogy egy okos otthont is találhatunk ilyen módon.

illusztráció

A legjobb okos otthon rendszerek 2021-ben

A korszerű okosotthonok alapja egy központi vezérlő, amelyben az egész lakás (vagy ház) felügyeletét és vezérlését irányíthatjuk. Ez a legtöbb ember számára okostelefonjuk. Innen tudják felügyelni a különböző vezérlőket, általában több különböző alkalmazás segítségével. Ennek egy sokkal kényelmesebb és logikusabb módja azonban, ha egy külső központi vezérlőben tudjuk összpontosítani a különböző okos eszközök irányításához szükséges adatokat. Egy ilyen megoldással több különböző alkalmazás helyett egyetlen helyről tudjuk irányítani a lakás biztonsági rendszereit, fűtését, világítását és hasonló funkcióit.

Erre a célra általában egy hangszórót szoktak alkalmazni, mint például az Amazon Echo, a Google Home Mini, vagy éppen az Apple Homepod. A legjobb megoldás azonban egy kijelzővel rendelkező egység, amely minden okos eszközt átfogóan tud kezelni és egy felületen tudja irányításukat is ellátni. Ezekből az Amazon Echo Show 5, a Google Home Hub, valamint A Fibaro Home Center 3 a legnépszerűbb választás.

Ma már számtalan gyártó többezer különböző okos készülékét vehetjük meg, az intelligens izzóktól kezdve az okos csengőkön át egészen az okos termoszokig. Ezek minősége is árkategóriájuk függvényében változik, azonban a ház központi egységére érdemes többet költeni, hogy garantáltan minőségi rendszert alkothassunk.

illusztráció

Okos ötletek, igény szerint

Egy okos otthon nem mindig jelent okos lakást. Ha új építésű lakás helyett inkább egy családi házat vásárolnánk, érdemes lehet igényeinknek megfelelően eltervezni a különböző okos rendszerek elhelyezését és kivitelezését. Amíg például egy lakásban valószínűleg nem kell a kerttel foglalkoznunk egy családi ház esetében ez szinte elkerülhetetlen. Az emiatt, valamint az ingatlan méretéből adódó különbségek miatt érdemes alaposan megfontolnunk, hogy milyen módon tudjuk megvalósítani okos otthon ötleteinket egy nagyobb területen.