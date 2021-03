Siófoknak az iparűzési adó kompenzációja helyett hitelt ajánlott a kormány

Dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere ma egyeztetett a Miniszterelnökséggel arról, hogy kap-e és ha igen, mennyi kompenzációt a település a kieső iparűzési adóbevétele helyett. Legalább is a fáma egészen idáig erről szólt.

Az Orbán-kormány még februárban kezdte meg az egyeztetést azokkal a városokkal, amelyeknek a lakossága meghaladja a 25 ezer főt, és emiatt pedig elesnek az iparűzési adó kompenzációjától. Siófok azonban érdekes helyzetbe került, ugyanis A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartása szerint Siófok lakosainak száma 24.801 fő, vagyis automatikusan járna a balatoni településnek a kompenzáció, azonban a kormány-delegáció szerint a Belügyminisztérium lakcímnyilvántartása szerint meghaladja a lakosság a kritikus határt.

700 millió forint sorsa függ attól, hogy a kormány szerint Siófokon 25 ezernél többen vagy kevesebben élnek Végre egyeztetett az Orbán-kormány azokkal városokkal, amelyeknek a lakossága meghaladja a 25 ezer főt, és emiatt pedig elesnek az iparűzési adó kompenzációjától. S bár megindult a párbeszéd a felek között, a konkrét eredményekre, pénzügyi támogatásokra március végéig várni kell.

Lengyel Róbert polgármester Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy kedden ezzel kapcsolatban egyeztetett a kormány embereivel, de a 700 millió forintos iparűzési adóbevétel kiesésének kompenzációja helyett egészen más ajánlatot kaptak:

a város(ok) működési költségeihez (óvodák, bölcsődék fenntartása, orvosi ügyelet működtetése, a helyi járatos buszok biztosítása, stb. stb.) nem járulnak hozzá egyetlen további vassal sem. Fejlesztéseket támogatnának, de elsősorban is azzal, hogy engedélyeznék banki hitel felvételét

- számol be róla a csalódott polgármester, aki hozzáteszi, hogy ez nem megoldás, hiszen kamatostól meg is kéne később fizetniük az ebből végrehajtott fejlesztéseket. A megbeszélésen hiába közölte azt is, hogy Siófoknak hosszú évek óta nincs adóssága és nem is szeretné az elődömhöz hasonlóan eladósítani a várost, a meghallgatást vezető miniszteri biztos úr azt mondta, hogy

beszűkítette a lehetőségeit

Egyebek mellett szó esett arról is, hogy a település költségvetése stabil. Lengyel szerint, azonban nem az a kérdés hogy a villanyszámlát, vagy épp az óvodai fenntartási költségeket tudják-e idén fizetni, míg más települések esetében ezek sem biztosak. Siófok, amikor tavaly év elején a vírus berobbant, azonnal takaréklángra tette a várost és komoly spórlásba kezdett. Elsősorban is ennek és persze város adófizető polgárai szorgalmának, az idelátogató vendégeink pénztárcájának köszönhető, hogy 2021-re a működésük stabil és még egy kis fejlesztésre is futja. Ezért inkább járna dicséret, sem mint büntetés - tette hozzá a politikus.

Megjegyeztem azt is, hogy pl. Paks bőven 25 ezer alatti település, a költségvetése viszont több, mint 2 és félszerese Siófoknak. De mivel mi 25 ezer felett vagyunk, pontosan 25 043-an, nekünk nincs kompenzáció, ott viszont teljes körű. Hát mennyire igazságos ez?

A támogatásra pedig nagy szükségük lenne, hiszen folyik a Balaton parti Rózsakert felújításának első üteme, jelenleg pedig nem tudják, hogy a következő ütemekhez mikor lesz forrásuk és, ha már irgalmatlan pénzeket elvontak tőlük "(ráadásul még a kampányban a kormány egyik üdvöskéje, az MTÜ vezetője, Guller Zoltán nyilvánosan meg is ígérte a siófokiaknak az ehhez szükséges forrást, csak hát eddig az sem ért még ide)", legalább a munkálatok befejezéséhez biztosítsanak pénzt.

S bár az előző egyeztetésen még arról volt szó, hogy dönteni április elején fog a kormány, most már csak májusban. Őszintén: mosolyra fakasztó ez az egész. Ezt egy videó konferencia keretében is lerendezhettük volna, így a pandémia közepén.

A polgármester végezetül megjegyzi, hogy jelen állás szerint ez az egész kompenzációs egyeztetősdi nem volt több, mint udvariassági pofafizitek összessége. És addig, amíg kormányzati vezetésű, gazdag települések –Somogyban Kaposvár- még az év végén azonnal és milliárd feletti összegekben kaptak a kieső bevételeikre tekintettel központi pénzeket, a többi érintett város lakói meg oldják meg, ahogy tudják a gondjaikat. Lengyel szerint az sem túl elegáns, hogy bár ellenzéki vezetésű városról van szó Siófok képében, így a kormányzat húzása érthető, de

itt is élnek fideszes szavazók, nem is kevesen. Őket is szájon csapni, nem túl elegáns...