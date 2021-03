Navracsics nem biztos benne, hogy ma is belépne a Fideszbe

Ritkán beszél ki valaki a Fideszből, de ha valaki igen, nagy eséllyel Navracsics Tiborról lesz szó. A volt közigazgatási és igazságügyi miniszter ma másodvonalból, kormánybiztosként felel a 2023-as veszprémi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) projektért és más vidékfejlesztési ügyekért.

Navracsiccsal a Telex készített interjút, az pedig, hogy hajlandó szóba állni a kormányfüggetlen sajtóval, önmagában jelzésértékű. A beszélgetés során többek között azt mondta, nem távolítja el magától a Fideszt, továbbra is tagja a pártnak, de pontosan tisztában van azzal, hogy a Fideszben mint pártban ma nem meghatározó szereplő – annak pedig örül, hogy nem kell pártpolitizálnia.

Viszont most is elmondta, hogy

„a Fidesz mostani álláspontja sok kérdésben más, mint ami az én megítélésem szerint volt a korábbi időszakban (…) én nagyjából ugyanazt mondom ma is, amit 10, 15, vagy akár 20 évvel ezelőtt”.

Arra a kérdésre pedig, hogy ma is belépne-e a Fideszbe, úgy fogalmazott,

„Jó kérdés. Nem tudom, belépnék-e.”

Navracsics Tibor szerint a magyar politikában nincs az államnak becsülete, pedig úgy látja, az állam egy olyan közjó, amit ha nem becsülünk, akkor sokkal több kárt okoz – akár slendriánságból, akár szétesettségből, lepusztítottságból. Ezért az újra- és újrainduló kampányok az olcsó államért őt elkeserítik, mert szerinte az csak a minőség romlását jelenti.

A fideszes politikus az előtte álló lehetőségekről azt mondta, hogy mostani helyével is elégedett, de ha van, vagy lesz olyan terület, amihez úgy gondolja hogy ért, vagy amivel kapcsolatban lenne elképzelése, akkor lehet, hogy vállalna miniszteri posztot is.

A miniszterelnökkel való kapcsolatáról elárulta, régen is nagyon jó beszélgetéseik voltak, még azokban az ügyekben is, ahol nézetkülönbségek merültek fel, és ez most is így van. Navracsics Tibor szerint a Fidesz jövőre is meg fogja nyerni a választásokat, de a kormány egyik legnagyobb kampányelemét, a Soros-féle összeesküvést ő nem tapasztalta uniós biztosi szerepe alatt.