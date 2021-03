Hölvényi: jobb időkre tartogatja erejét a KDNP, ezért marad az Európai Néppártban

Mint ismert, miután a Fidesz európai parlamenti képviselői kiléptek az Európai Néppártból, a KDNP meglepő módon azt közölte, ők bizony maradnak az eddig frakcióban.

Hölvényi György, a párt EP-képviselője az InfoRádióban arról beszélt,

A politikus elmondta, a KDNP elnöksége eldöntötte, hogy tekintettel a 30 éves tagságra, elég mélyek a gyökerek arra, hogy „egy ilyen sajátos, nagyon nem várt és rossz helyzetben vállalja a párt maradást”.

"Nem akarjuk elhinni, hogy Európa egyik legsikeresebb politikai formációja tartósan kimarad a politikai kereszténydemokrata középből. Most egy nagyon eldurvult konfliktusról volt szó. Számunkra a maradás tűnt a legjobbnak, ha ez most nem is könnyű"