Keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Marco Rossi szövetségi kapitány 26 fős keretet hirdetett a magyar labdarúgó-válogatott márciusi világbajnoki selejtezőmérkőzéseire. A múlt héten kézműtéten átesett Orbán Willire is számít Marco Rossi a lengyelek, a San Marinó-iak és az andorraiak elleni vb-selejtezőn - írja a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja.

Mint írák, a novemberben betegsége miatt a kerettagságról az utolsó pillanatban lemaradó Gazdag Dániel mellett a télen az MTK-ba igazoló, és ott ismét csúcsformába lendülő Varga Roland is újra válogatott kerettag lett. A hosszú ideig pályafutását is veszélyeztető sérüléssel bajlódó Géresi Krisztiánt korábban a DAC-hoz is szerződtetni szerette volna Marco Rossi, így nem meglepő, hogy most, amikor a támadó sérülése már a múlté, és egyre jobb formában játszik, lehetőséget kap a bizonyításra a szövetségi kapitánytól. A kapus Tóth Balázs pedig az OTP Bank Liga tabellájának második helyén álló Puskás Akadémiában bizonyítja hétről hétre, hogy az egyik legtehetségesebb magyar kapus.

Ahogy korábban el elmondtam, ha csak valaki kiugró teljesítménnyel nem hívja fel magára a figyelmet, akkor nincs értelme változtatni az őszi csapaton. Mindemellett Szoboszlai Dominik és Könyves Norbert sérült, Gyurcsó Ádám pedig jelenleg keveset játszik klubcsapatában, ezért rájuk ezúttal nem számíthatok. Ugyanakkor Varga Roland nagyon jól járt a klubváltással, rengeteget játszik és sok gólt rúg, kitűnő formában van. Ugyanez elmondható Géresi Krisztiánról is, aki olyan képességekkel rendelkezik, amilyenekre szükségünk van, bár ő azért még nincs csúcsformában, de bízom benne, hogy a meghívó újabb lökést ad neki ennek eléréséhez. Tóth Balázs a sérüléssel bajlódó Kovácsik Ádám hiánya miatt, valamint jó teljesítményének köszönhetően kap lehetőséget, hiszen az egyik legjobb fiatal kapus az országban. Gazdag Dánielre novemberben is számítottam volna, de a koronavírus sajnos közbeszólt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nemzetközi szinten ő inkább középpályásként tudja a legjobb teljesítmény nyújtani, és nem azon a poszton, amelyen a Honvédban mostanában gyakran játszik - mondta Marco Rossi szövetségi kapitány.