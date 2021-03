Valamire még Kósa sem képes: még mindig nincs pénz az omladozó debreceni felüljáróra

A debreceni Faraktár utcai felüljáró felújításának tervezgetése és folyamatos elodázása gyakorlatilag egyidős a Nemzeti Együttműködés Rendszerével - és kis túlzással egyelőre azt sem lehet megjósolni, hogy melyik omlik előbb össze.

Néhány nappal ezelőtt az egyik debreceni Facebook-csoportban két fénykép is megjelent arról, hogy több betondarab is lezuhant a felüljáróról. Pedig 2018 nyarán a Magyar Közút Zrt. bejelentette, 30 másik magyarországi mellett ezt is felújítják.

Azonban ez nem történt meg, az 1980-ban épült felüljárót eleddig csak javítgatták - pedig egyre láthatóbb nyomai vannak az öregedésnek.

Herpergel Róbert, a Jobbik debreceni alelnöke egy Facebookra feltöltött videóban mutatta be az egyébként a debreceniek számára fontos műtárgy állapotát.

"A hídnak egy részét csak a Szentlélek tartja össze"

- figyelmeztetett a politikus, hozzáfűzve: a felújítás műszaki előkészítése már megtörtént, csak forrást nem sikerült találni.

Hogy utóbbi kinek a feladata lenne? A felüljáró a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyelete alá tartozik, annak rendbetétele tehát állami feladat. Herpergel Róbert ezért is szólította fel a térség fideszes országgyűlési képviselőit, Kósa Lajost és Pósán Lászlót a cselekvésre.

Ezzel párhuzamosan levélben fordult a Magyar Közúthoz is.

A válasz néhány napon belül meg is érkezett, amiből kiderült, nincs pénz.

Mint írták, minden évben előre meghatározott költségvetési forrásokból láthatják el éves üzemeltetési és fenntartási feladataikat, illetve az út- és hídfelújítási munkák külön, többnyire országos programokon keresztül valósulhatnak meg. Elismerték azt is, hogy a debreceni Faraktár utcai felüljárónál is megtörtént az elengedhetetlen a részletes előkészítő munka, valamint a teljes körű felújításhoz szükséges kiviteli tervek is elkészültek.

Ugyanakkor a hídon a tervezett felújítások a beruházáshoz szükséges források rendelkezésre állása után indulhatnak csak el.

"Addig is társaságunk minden rendelkezésére álló eszközzel azon dolgozik, hogy a felüljárót a közlekedők balesetmentesen használhatják. Fontos rögzíteni, hogy a híd szerkezetén keletkezett korróziós leválások miatt a híd nincs életveszélyes állapotban. A híd tartószerkezetén a korrózió okozta leválások a híd teherbíró képességét egyelőre nem befolyásolták, korlátozások bevezetésére nincs szükség. A hidat negyedévente ellenőrizzük, ez pont pár hete történt meg, akkor lehulló daraboknak nem volt jele. A jelenlegi leválás valószínűleg az elmúlt időszak rendkívül változékony időjárásának köszönhető. A híd szelvényezés szerinti jobb szegélye alá acéldrót védőhálót szereltünk fel két évvel ezelőtt. Hasonló hálót a másik oldalra is felszerelünk a szükséges szakaszokra. Ezen túl 2020-ban betonkorrózió késleltető impregnáló anyagot szereztünk be, mellyel a debreceni mérnökségünk lekezelte a szükséges felületeket, ezeket a beavatkozásokat folytatjuk idén is" - olvasható a március 12-ei hivatalos tájékoztatóban.

Egyébként a híd teljes körű felújításáig a közlekedők türelmét és megértését kérik.

Herpergel Róbert szerint ugyanakkor van pénz az országban, például a látványberuházásokra is jutnak súlyos milliárdok - itt az ideje, hogy Kósáék verjék a főnökük asztalát.