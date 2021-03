Szijjártó Péter mindenkinek jó pihenést kívánt Tbilisziből

Ez a negyedik ország, ahol járunk a héten

- informálja követőit Szijjártó Péter külügyminiszter, csütörtök éjszaka, Tbilisziből közzétett Facebook-videójában, aki Izraelből érkezett Georgiába. Hozzáteszi az elmúlt napokban megjárták Japánt és Azerbajdzsánt is. Pénteken a miniszterelnökkel, a külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel és számos georgiai vállalat vezetőjével tárgyalnak majd a Magyarországgal való gazdasági együttműködés továbbfokozásáról.

Mint megírtuk Szijjártó csütörtökön jelentette be, hogy kiszélesítik Magyarország és egy izraeli vállalat tavaly beindított együttműködését, így a jövőben már koronavírusteszteket is fognak gyártani hazánkban. Ezt azzal indokolta a külügyminiszter, hogy a koronavírusnak várhatóan új mutációi fognak megjelenni, illetve nem világos, hogy a védőoltások mennyi ideig adnak immunitást, ezért a jövőben is biztosan szükség lesz nagy mennyiségben jó minőségű tesztekre.

Szijjártó hétfőn még Tokióban tárgyalt Kótaró Nogami japán agrárminiszterrel, valamint több vállalat vezetőjével. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy hazánkban jelenleg több mint 180 japán vállalat üzemel, amik 34 ezer magyar embernek biztosít munkát, ezzel a nyolcadik legnagyobb beruházói közösségről van szó Magyarországon.

Mindenkinek otthon jó pihenést kívánok!

- búcsúzik bejelentkezésében a miniszter.