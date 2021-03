Mély gödrök veszélyeztetik a helyiek épségét Jászapátin, a fideszes vezetés nem lát gondot

Az Alfahír tudomására jutott információk szerint a Jászapáti városa alatt található termálvíznek – melyet a helyi strand is használ gyógyfürdőként – egy része a város alatt ellenőrizetlenül és szabályozatlanul folyik el, ráadásul több helyütt is a felszínre jut. Emiatt egy családi ház alapja tavaly megrongálódott, ám a károsult család semmiféle segítséget nem kapott a helyi önkormányzattól azóta sem, sőt, állítólag a testület igyekezett az ügyet, illetve az utcán is keletkezett víz általi kimosást eltüntetni.

Itt azonban nem ér véget a történet:

A Jobbik Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókerületi elnöke, Turóczi György szerint a probléma számos, a helyiek biztonságát veszélyeztető gödör keletkezését is eredményezte, köztük egy 1,7 méteres is éktelenkedett a jászsági város óvodája közelében, melyet a helyi vízmű kerített körbe – bár az ott készült fotók is arról tanúskodnak: nem elég alaposan, de legalábbis nem maradt megfelelően körbeszalagozott állapotban.

Abba ugyanis múlt csütörtökön beleesett egy kislány, akit az utcán lévők segítettek ki onnan.

A gyermek édesapja ezt követően elment az önkormányzathoz, (ahol az alpolgármester Pócs János fideszes országgyűlési képviselő azonos nevű fia) hogy jelezze a problémát, de állítása szerint a városvezetők elzavarták. Az apa ezért feljelentést tett a helyi rendőrőrsön hétfőn, majd rövidesen megtartották a helyszínelést. Időközben viszont az önkormányzat betömette a szóban forgó gödröt.

Ugyanakkor a történtekkel kapcsolatban a rendőrségen azt javasolták az apának négyszemközt, hogy kérje át egy másik kapitányságra az ügyet, mert szerintük itt nem lesz belőle semmi. Turóczi szerint aligha lehet kérdés, honnan érkezhetett a nyomásgyakorlás.

A felvázolt helyzetről nyilatkozott nekünk a gödörbe esett kislány édesanyja:

Elárulta, hogy a rendőrségen aznap nem tudtak foglalkozni a feljelentésükkel, de még pénteken sem, így azt csak hétfőn tudták felvenni jegyzőkönyvbe, mivel ott körzeti megbízott működik már a korábbi kapitányság helyett. Egy, a katasztrófavédelem által megfogalmazott, november 24-én kelt jegyzőkönyvből derült ki, hogy a szivárgó termálvíz okozta korábban a lakóház süllyedését is, mivel az sárgás színű és meleg volt – idézte fel.

Mint mondta, egyelőre nem tudja, hogy mi lesz az ügyből, az még folyamatban van, de ha nem is vezet érdemi eredményre, mindenképpen tovább kívánják azt vinni. Az édesanya szerint jelenleg a vízmű és az önkormányzat egymásra mutogat a felelősséget tekintve, holott

nagyon szeretné, ha minél előbb kiderülne, ki is a fő felelős a problémáért,

ezzel remélhetőleg pont kerülhetne az ügy végére.

Szerdán megkerestük Jászapáti fideszes polgármesterét, Farkas Ferencet is, akitől megkérdeztük, milyen intézkedéseket terveznek tenni a probléma okának megoldása érdekében. A következő választ kaptuk:

"Jászapáti és egyben az Alföld déli, dél-keleti része alatt jelentős termálvíz készlet található. Önkormányzatunk egy TOP-os pályázat keretében egy komplex hasznosítást tervezett, amelyet megvalósítottunk. Első lépésként egy 950 m talppontú termálkutat fúrattunk, majd erre építtettük rá a hasznosító berendezéseket. A kút nem pozitív, tehát szivattyúzással lehet kinyerni a termálvizet. Nyugalmi vízszintje -4 m. Minden működtető eleme a rendszernek ellenőrzött, számítógépes vezérléssel ellátott. Egy korábbi lakossági panasz kivizsgálása során a Katasztrófavédelemmel együttműködve, az előírásaikat követve végeztünk vizsgálatokat a közműszolgáltatókkal. A vizsgálat során a közműszolgáltatók feltáró munkagödröket készítettek a megfigyelés idejére, melyekre körbeszalagozással hívták fel a figyelmet. Egy iskolás kislány, édesanyja kíséretében valóban belecsúszott egy munkagödörbe, de elmondásuk szerint, szerencsére, az ijedségen és néhány karcoláson kívül nem esett baja. Az esetet követően kértem a közműszolgáltatókat, hogy a megfigyelés ellenére zárják le a munkagödröket."

A polgármester szavai is utalnak a korábbi, valamint a múlt heti esetre is. Azonban a körbeszalagozás állapotát nem kísérhették (a városatyák, vagy a közmű) kellő figyelemmel és ezért is csúszhatott bele a gödörbe az érintett kislány. Ugyanakkor a jelek szerint úgy tűnik, a város első embere nem gondolja, hogy a probléma fő okát valahogy orvosolni kellene a közeljövőben.

Az illetékes rendőrséget is szerettük volna szóra bírni az ügyben arról, hogy valóban azt kérték-e az eljáró kollégáik a sértett édesapjától, hogy egy másik kapitányságon tegye meg újra a feljelentését. Cikkünk megjelenéséig részükről nem érkezett válasz.