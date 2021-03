Mindent a vászonképekről (x)

A festővászonra nyomtatott fényképek fénykorukat élik. Nincs is jobb választás egy személyes élményt megjelenítő fényképnél. Ezt a fényképet képesek az általunk választott méretben kinyomtatni, majd azzal otthonunk falait díszíthetjük.

A személyes, szép emlékeket őrző képek tökéletes választást nyújtanak otthonunk dekorálásához, egyedivé tételéhez. Elkészítésükhöz csupán csak egy digitális fényképre van szükség. A vászonképek üzleti területen is jól használhatóak egy semleges témájú kép választásával.

Minőségi vászonképek

A kereskedelmi üzletek legtöbbje forgalmaz vászonképeket változatos mintákkal. Ezek legtöbbször tájképek vagy állatok. Szépek, mutatósak, mégsem nyújtanak akkora élményt, mint az egyedileg nyomtatott verziók.

A vászonkép nem egy bonyolult dolog, mégis sok buktatója van a gyártása során. Az alap összetevői és az azokhoz felhasznált anyagok minősége nagyban meghatározza a kész vászonkép végleges minőségét. A kép minősége befolyásolja az élettartamot és ellenállóságot is az otthoni balesetekkel szemben.

Képek alkotóelemei

A kép szempontjából legmeghatározóbb a vászon és annak minősége. Ez nagyban befolyásolja a nyomat megjelenését. A vászonnak kellőképpen rugalmasnak kell lennie. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy azt a rögzítőkeretre, a vakrámára lehessen feszíteni.

A végleges eredményt természetesen befolyásolja a nyomtatási eljárás is. Az úgynevezett plotter nyomtatók alkalmasak a vászonképek nyomtatására. A nyomtató fajtája és a festék típusa is befolyással van a kinyomtatott vászonfotó minőségére. A legjobb minőséget a nyomtatási eljárás után a latex felületvédelemmel ellátott képek érdemelték ki.

A képek minőségéről és tartósságáról a vakráma gondoskodik, mely a legjobb, ha borovi fenyőből készült. Ezzel garantálhatják a kép valóban hosszú élettartamát, a tulajdonos legnagyobb örömére.

A szalon

Pont az imént felsorolt profi tulajdonságokkal rendelkező legjobb minőségű munkák a Vászonkép Szalon kezei közül kerülnek ki. A legjobb minőségű anyagok felhasználásával, sok évi tapasztalattal hazánk legjobb vászonképkészítő műhelyének is nevezhetjük őket. A képek maximális fizikai tulajdonságaihoz hozzájárul a csapat tökéletes munkája is. Rugalmasak, segítőkészek, a vászonképkészítés minden egyes állomásán ismereteikkel és tanácsaikkal is a vásárlóik rendelkezésére állnak. Ezzel elérve azt, hogy a hozzájuk beérkezett digitális felvételek alapján a legszebb vászonképek születhessenek meg.

A közösségi oldalakon és az interneten rengeteg 5 csillagos visszajelzés van a cégről. A sok pozitív tapasztalat, a megszámlálhatatlan “imádom élmény” pont azt igazolja, hogy az ő szolgáltatásukat neked is érdemes tesztelned. Csalódni biztosan nem fogsz, hiszen az általuk biztosított 100 százalékos garancia mindennel szemben biztonságot fog nyújtani.