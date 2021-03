Brenner: Áder János nem testesíti meg a nemzet egységét, mert csak aláír és pecsétel

Március 15-én Áder János a koronavírus elleni védőoltás fontosságát is kiemelte ünnepi beszédében, köszöntője azonban nem maradt reakció nélkül:

A köztársasági elnök nem testesíti meg a nemzet egységét, mert csak aláír és pecsétel

- vélekedik Áderről a Jobbik. A párt egyébként közvetlen államfőválasztást is szorgalmaz.

Dr. Brenner Koloman jobbikos országgyűlési képviselő szerint ugyan a vírus mellett a megélhetés, valamint a növekvő munkanélküliség jelenleg az emberek legfőbb problémája, de úgy véli, hogy a köztársasági elnök intézménye is fontos változásra szorul. Brenner erről már korábban is benyújtott törvényjavaslatot, miszerint osztrák modell alapján a parlamenti választások közötti félidőben lenne szükség az államfő megválasztására, méghozzá közvetlenül a választók által. Emellett valós jogkörökkel is felruháznák a mindenkori államfőt.

"Jelenleg egy bábu Áder János, hiszen ugyanaz a parlamenti többség választja meg, mint a miniszterelnököt"

- hangsúlyozta az ellenzéki képviselő, hozzátéve, hogy szerinte most csupán "aláírás és pecsételés a joga". Úgy látja, hogy egy, a nép által megválasztott köztársasági elnöknek nagyobb lenne a legitimációja is, amit egy polgári demokráciában elengedhetetlennek tart. Előremutató lenne, "ha minden pártnak ki kellene állítania egy olyan köztársasági elnök-jelöltet, aki meg tudná testesíteni a nemzet egységét" - érvel a politikus, aki azt is elárulta, hogy az ellenzéki előválasztás szakmai programjába is bekerült az utóbbi javaslat, melyben úgy tűnik, konszenzus van a résztvevő pártok között.

Jakab Péter miniszterelnök-jelölti esélye is szóba került, melyről a politikus több közvélemény-kutatás alapján azt gondolja, a Jobbik elnöke "az egyik legtámogatottabb és legelfogadottabb jelölt az ellenzéki oldalon". Kiemelte, hogy Jakab ráadásul egy integratív jelölt, amit kulcsfontosságú előnyként értékel. Továbbá a "proli" jelző is előkerült a Jobbik kommunikációját illetően, mivel abban többek közt a "párizsi" is előtérbe került. Erre reagálva Brenner elmondta,

ez egy szimbólum, ami azt jelképezi, hogy "a fideszes döbrögiekkel szemben mi egy olyan pártelnökkel rendelkezünk, aki Miskolcról jön, ott él és ismeri az emberek problémáit".

A néppárti képviselő szerint egy pártban helye van többféle véleménynek is.

Brenner a 40 millió eurós járványügyi segély kapcsán leszögezte, hogy azt nem a kormánynak, hanem közvetlenül a magyar embereknek kellene eljuttatni. Mint érvel, túlárazott közbeszerzések és egyéb projektek helyett a kis- és középvállalkozásokra, az oktatásra, illetve az egészségügyre volna érdemes ezt a forrást fordítani, mivel a magyar polgárok jólétét ez szolgálná, s ígérete szerint egy "új nemzeti egységkormány" utóbbira fektetné a hangsúlyt.