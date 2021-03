Jakab: Önök emberként és kormányként is megbuktak! - egymásnak estek a parlamenti képviselők

Kedden folytatta munkáját az Országgyűlés, a képviselők nyilvánvaló módon a koronavírus-járványt és az azzal kapcsolatos válságot boncolgatták. Kövér László nem volt jó kedvében, már az első felszólaló mikrofonját elnémította, de volt, akit ki is akart küldeni az ülésteremből. Jakab Péter szerint a kormánynak nem kellene a vakcinákból is üzletet csinálnia. A napirend előtti felszólalásokat mutatjuk be.

Szabó Tímea: a Semjénnek adott tízmilliárdok nem állították meg a járványt

Sem a focimeccsek, sem az ingyenes parkolás, sem az adóbevételek nem állították meg a járványt, ahogyan Semjén Zsolt vadászati kiállítása sem – vonta le a járványügyi intézkedések konklúzióját Szabó Tímea párbeszédes képviselő napirend előtti felszólalásában.

Mint mondta, a vírus szó szerint tombol az országban, de Orbán Viktor érdemi intézkedések helyett csak a haverokat ajándékozta meg milliárdokkal, már amikor éppen nem felesleges dolgokra költötte az adófizetők pénzét. Emlékeztetett, hogy Merkely Béla professzor szerint a magyar egészségügy teherbíró képessége 1000 lélegeztetett beteg körül határozható meg, ma már több mint ezer embert kell ilyen ellátásban részesíteni, tehát eljött az idő, hogy az orvosoknak választaniuk kell a betegek között, ki maradjon életben. Hozzátette: a Johns Hopkins egyetem adatai szerint Magyarországon rendkívül nagy a lakosságarányosan mért halálozások száma.

Kövér László végül elvette a szót Szabó Tímeától.

Rétvári Bence államtitkár válaszában arról beszélt, hogy a magyar kormány mennyire bölcsen döntött, amikor a keleti vakcinákat is beengedte az oltási programba, ezzel ugyanis elértük, hogy már most 13,82 százalék az átoltottsági arány, míg csak 7,78 százalék az uniós átlag.

Szerinte az ellenzéki politikusok – kontextustól függetlenül – olykor a korábbi nyilatkozataikkal ellentétesen foglalnak állást, példának arról beszélt, hogy volt, amikor fokozatos nyitást követeltek, miközben most nyilvánvalóan szerintük sem kerülhet erre sor.

Hohn: a közmunkások megalázó bért kapnak Hohn Krisztina, az LMP képviselője szerint a plenáris ülés előtt két törvényjavaslatát is leszavazta a bizottság kormánypárti többsége. Az egyik javaslat az volt, hogy az álláskeresési járadék idejét (régi nevén munkanélküli segélyt) emeljék fel a jelenlegi háromról hat hónapra, míg a másik arról, hogy a közfoglalkoztatottak tíz év után kikerülnének a rendszerből, amit most csak a járvány akadályoz meg. Rámutatott arra is, hogy a béremelésük csak 2600 forint volt, amivel a fizetésük 56 ezer forintot jelent havonta. A képviselő szerint továbbra is kell olyan program, ami visszavezeti a közmunkásokat a munka világába. Schanda Tamás államtitkár válaszában arról beszélt, a kormány célja továbbra is az, hogy amennyi munkahelyet a vírus tönkretesz, ők annyit teremtenek. Rámutatott, a hazai munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, és a kormány segíti a bajba jutott szektorokat.

Vadait ki akarta küldeni Kövér az ülésteremből

Vadai Ágnes DK-s képviselő szerint a magyar kormány nem rendelkezik valódi oltási tervvel, mert munka helyett nyaralni mentek az Adriára, vagy elfoglalta őket a lopás. A politikus azt mondta, mindenki számára világos, hogy nem gondolkozik előre a kormányzat, éppen ezért alakult ki káosz és szervezetlenség.

Idős, krónikus beteg emberek hívják a háziorvosokat és a képviselőket segítséget kérve abban, hogy mikor oltják már be őket, ráadásul mindezt tetézi, hogy közben vannak olyan fiatal egészséges regisztráltak, akiket az idős, beteg emberek helyett váratlanul behívnak oltásra - mutatott rá.

A képviselő szerint nem igaz, hogy nem kell nemzetközi segítség a magyar egészségügynek, ha ma az orvosoknak arról kell dönteniük, ki maradjon életben, és ki haljon meg.

„Remélem értik, amit mondok”.

Vadai szerint csak nem létező, láthatatlan ellenségek ellen tud harcolni a magyar kormány, ami rögtön kudarcot vall, amikor igazi probléma merül fel. Kijelentette: ők nem oltásellenesek, mert ha azok lennének, akkor tisztelegve állnának azelőtt a „bénázás” előtt, amit a kormány csinál.

Dömötör Csaba államtitkár szerint az ellenzék igenis oltásellenes, hiába mondják, hogy minél gyorsabban be kéne oltani az embereket. Szerinte az ellenzéki politika ugyanolyan szívtelen, mint amilyen volt.

Maradjon csendben, vagy ha nem akar, akkor hagyja el az üléstermet – szólt rá a kifejezetten rossz kedvében lévő Kövér László a Dömötör szavait engedély nélkül kommentáló Vadai Ágnesre.

Tóth Bertalan: megvan a Fidesz ellenszere is

Kevesebb harc és lopás, nagyobb felelősségvállalás! - fogalmazott Tóth Bertalan.

Az MSZP-s képviselő a kormányzat oltással kapcsolatos intézkedéseit bírálta, hozzátéve, hogy a járvány közben a fideszes elit Dubajban pihen. Tóth Bertalan szerint a járvány miatt nehéz helyzetbe került munkaadóknak és munkavállalóknak életmentő lehetne a 100 százalékos táppénz, vagy a duplájára emelt GYES és GYED.

Sürgette a digitális oktatás fejlesztését is, ám szerinte járványkezelés helyett csak propaganda zajlik. Mint fogalmazott, ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, de megvan az ellenszer a vírus ellen, és meg van az ellenszer a Fidesz ellen is.

Az ellenzéki összefogás ugyanis egyre erősebb

- jelentette ki Tóth Bertalan.

A baloldal pozícióharccal foglalkozik - reagált az utolsó mondatra Rétvári Bence. Az államtitkár szerint a baloldal nem segíti, hanem gátolja a járvány elleni intézkedéseket. Rétvári internetes kommentekre hivatkozva "azt látta", hogy nem valósak az ellenzéki kritikák, és rendben zajlik a vakcinák beadása.

Jakab Péter: A vakcinából is üzletet akarnak csinálni?

Jakab Péter felszólalásban arról beszélt, folyamatosan hallgatja az ország a rádiós kormányzati propagandát arról, hogy az országnak működnie kell, de szerinte egyáltalán nem világos, hogy ezzel mégis mit akarnak üzenni a lakosságnak, hiszen ők azok, akik most is működtetik az országot, és a kormánypárti képviselők azok, akik eközben nem tesznek semmit, csak milliós jutalmakat vesznek fel.

A Jobbik elnöke bírálta, hogy egy évnyi korlátozások mögött töltött év után, miközben a kormány végig a felhatalmazási törvény garantálta korlátlan hatalommal irányította az országot, még mindig úgy él bezárva a lakosság, hogy senki nem tudja, mit hoz a holnap.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány a megfelelő működés helyett csak káoszt hozott, az egészségügy az összeomlás szélére jutott, a kabinet pedig elérte, hogy válság alatt 5500 egészségügyi dolgozó mondjon fel egyetlen nap alatt annak köszönhetően, hogy egy évnyi küzdelem után nem elismerést, hanem megaláztatást kaptak. Ezzel eljutottunk oda – mutatott rá -, hogy már reális veszélyként merül fel az orvosok betegek közötti választása.

A jobbikos politikus emlékeztetett arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök eleinte még egyetlen hétvége alatt lezajló oltási programot ígért, ehelyett minden összeomlott, a kínai vakcinákat pedig úgy veszik meg rendkívül magas áron, hogy az amerikait pont az árazása miatt nem vették meg.

A vakcinából is üzletet akarnak csinálni?

- tette fel a kérdést Jakab, aki szerint jogos az emberek kérdése, hogy hol van most a magyar kormány, ami „vagy döntésképtelenné válik, vagy képtelen döntéseket hoz”.

Jakab Péter rámutatott: a miniszterelnök kormányrendeletei három ügyet emeltek ki a válság alatt, de ezek nem az egészségügyről, a munkahelyvédelemről vagy az oltási programról szóltak, hanem a 2022-es férfi kézilabda Eb-ről, a Dubai Világkiállításról és egy kelet-magyarországi motorverseny pálya építéséről.

Az ellenzéki képviselő úgy látja, a kormányzat valójában „tesz az egészre”, mert ha nem így lenne, akkor elfogadták volna az olyan jobbikos javaslatokat, mint például a bértámogatások 80 százalékra való emelése, a szülői pótszabadságok kiadása, a végrehajtások leállítása, vagy éppen eleget tettek volna az egészségügyi dolgozók kérdéseinek.

„Emberként és kormányként is megbuktak, és erről hamarosan papírjuk is lesz”

- jelentette ki Jakab Péter.

A felszólalásra Dömötör Csaba reagált, szerinte a Jobbik is hangulatot kelt az oltások ellen, egyben bírálta, hogy a párt nemrég még óvatos nyitást szorgalmazott, ma pedig látható, hogy a járványhelyzet ezt nem engedi meg. Dömötör a Jobbikon kérte számon, hogy miért nem járnak utána a nyugati oltások késésének, bár jó kérdés, hogy ezt egy államtitkár miért nem a miniszterétől kérdezte meg.

Mindenesetre a fideszes politikus szerint számos gazdasági segítséget nyújtottak a vállalkozásoknak és a lakosságnak, az ellenzék pedig csak balhézik és egyébként is oltásellenes.