A kormány gazdaságpolitikája a multikra és az olcsó munkaerőre épül

- mondta interpellációjában Balczó Zoltán.

A Jobbik országgyűlési képviselője felidézte, hogy korábban Orbán Viktor azt is kijelenttette, hogy ha munka van minden van.

De tegyük hozzá a megélhetéshez szükséges bérekre van szükség

- tette hozzá Balczó Zoltán.

Balczó Zoltán Jobbik Béli Balázs

A kormány nem olyan gazdaságpolitikát folytat, mint amit a baloldali barátaik is képviseltek

- kezdte válaszát Schanda Tamás.

Az államtitkár szerint a balliberális kormányok idején százezrek voltak munka nélkül és akik dolgoztak agyon voltak adóztatva.

Amit önök ajánlanak az a hitelfelvétel és a spekulánsokat segítése

- mondta Schanda Tamás arra kérve Balczó Zoltánt, hogy fogadja el válaszát.

Nem fogadom el a választ mert érdemi válasz helyett csak gátlástalan propagandát kaptam

- mondta reagálásában Balczó Zoltán, a Jobbik képviselője.

Dudás Róbert jobbikos képviselő interpellációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szűnni nem akaró járvány hatására egyre fontosabb a 2021 utáni ciklus.

2020-ban Heves megyében például 10 százalékkal keresnek kevesebbet az országos átlagnál. Ennek egyik oka a közútfejlesztés hiánya

- hangsúlyozta Dudás Róbert hozzátéve, hogy az elmúlt években történtek ugyan közútfejlesztések de ezek szerinte nem elégségesek.

Dudás Róbert Jobbik alelnök Béli Balázs

A Jobbik képviselője szerint a Heves megyei vállalkozások számára fontos tényező, hogy milyen módon lehet elérni a vállalkozásokat, de azt is fontos tényezőnek nevezte, hogy a közútfejlesztések a vidék megtartó erejét is erősíti. Dudás Róbert megemlítette még a gyöngyösi elkerülő út fejlesztésének elmaradását, de mint hangsúlyozta, a kistelepülések számára is fontos, hogy a mellékutak felújítása is megtörténjen.

Schanda Tamás államtitkár válaszában arról beszélt, hogy Gyöngyös polgármesterét szerinte nem érdeklik az útfejlesztések, de a soron kívüli oltást elintézte magának. Az államtitkár szerint az útprogram keretében 3200 milliárd forint értékben valósulna meg további útfelújítás.

530 gyorsforgalmi út épült 2020-ban és az ön által említett 23-as főút fejlesztését szintén tartalmazza a program. Ezen felül 74 közút fejlesztése kezdődik meg köztük a gyöngyösi elkerülő út is

- közölte az államtitkár, aki elmondta még, hogy Heves megyében 2010-20 között 204 km hosszan fejeződött be útfelújítás meg.

Schanda Tamás közölte, hogy a foglalkoztatási adatokat nézve Heves megyében 52,6 százalékról, 62,1 százalékra nőtt a foglalkoztatás.

Dudás Róbert nem fogadta el az államtitkári választ.

Egyébként köszönettel vettem a választ mert látható milyen különbségek vannak az állítások között. Én nem a kormányt bíráltam, hanem a feladatokra hívtam fel a figyelmet

- tette hozzá a Jobbik képviselője.

A Jobbik két képviselője nem fogadta el az államtitkári válaszokat, azonban a parlament kormánypárti többsége elfogadta SchandaTamás válaszát.