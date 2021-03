Hírszerzés: az oroszok és az irániak manipulálni akarták a tavalyi amerikai elnökválasztást is

Oroszország mellett Irán is aktívan próbálta befolyásolni a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményét – írja a Telex. A portál a The New York Timesra hivatkozik, és arról cikkez, egy frissen nyilvánosságra hozott hírszerzői jelentés szerint Kína viszont távolmaradt az ilyen beavatkozástól. A lap szerint az orosz beavatkozásra maga Putyin elnök bólintott rá.

A jelentés nem tér ki arra, hogy kik voltak azok a Donald Trump korábbi elnökhöz köthető személyek, akiket megkörnyékeztek, azt viszont részletezte, hogy az oroszokhoz köthető, illetve a velük kapcsolatot tartó szereplők folyamatosan az amerikai közvélemény formálásán dolgoztak az elnökválasztás alatt a Kreml érdekében – olvasható a cikkben.

A jelentés szerint a fenti két államon túl több más ország is megpróbált beleavatkozni a választás eredményébe. Kínáról viszont azt írják, kimaradt belőle, felismerve, hogy valószínűleg úgysem járnának sikerrel, és ha kiderülne egy ilyen próbálkozás, az csúnyán visszaütne.

A jelentéshez tartozó társjelentés, melyet az igazságügyi és a nemzetvédelmi minisztérium készített, ugyanakkor kiemeli, hogy hamisak voltak azok az állítások, amiket Trump szövetségesei hangoztattak, miszerint Venezuela és más hasonló országok is beleavatkoztak a választásba – áll a cikkben.