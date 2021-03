Karácsony: „Az előzmények alapján nehéz lesz elérni a kormánynál, hogy egyenrangú partnerként tekintsen a fővárosra”

Végre sikerült rávennünk a kormányt arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljünk, és végre érdemi egyeztetés induljon az Európai Uniós források elosztásáról

- mondta Karácsony Gergely, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után megtartott online sajtótájékoztatón.

A főpolgármester elmondta, a tagállamok fővárosainak képviselőivel folytatott délelőtti megbeszélésen Elisa Ferreira fejlesztésekért felelős EU-biztos is megerősítette azt magyar kormány felé is megfogalmazott álláspontját, hogy a helyreállítási alap és a következő hét éves uniós költségvetés pályázati forrásainak elosztása során, kötelező partnerséget, egyeztetést kell folytatni, az érintett önkormányzatokkal, így tehát az ellenzéki vezetési budapesti önkormányzattal is.

Úgy tűnik ez az üzenet megérkezett a magyar kormányhoz is

- tette hozzá a főpolgármester.

Karácsony Gergely szerint ez egyszerre érintené a helyreállítási alap pénzeit, mert mint fogalmazott, a következő években dupla uniós támogatás érkezik Magyarországra és így Budapestre, hiszen a következő hét év EU költségvetése mellett, ott vannak a helyreállítási alap forrásai is.

Eddig a kormány az önkormányzatok háta mögött próbált fejlesztési programokat kialakítani, de úgy tűnik, világossá vált számukra a partnerséget, az egyeztetéseket és hogy az Európai Uniós a sarkára állt és számon is kéri az egyeztetéseket többek között az önkormányzatokkal is

- mondta Karácsony Gergely.

Budapest főpolgármestere közölte, a mostani tárgyaláson a kormány képviseletében elhangzott, hogy 3 ezer milliárd forint uniós pénz érkezhet Budapestre a következő években. Ezt egyébként Fürjes Balázs kormánymegbízott korábban már jelezte, de részletekről nem beszélt.

Karácsony Gergely azt mondta, most még nem lehet megjósolni a kormánnyal folytatott tárgyalások kimenetelét, de mint fogalmazott, az előzmények alapján nehéz lesz elérni a kormánynál, hogy egyenrangú partnerként tekintsen a fővárosra.

De végső soron ma sikerült megállapodnunk arról, hogy jövő héttől intenzív tárgyalásokat folytatunk az uniós források elköltéséről

- mondta Karácsony Gergely.

Szintén pozitív hírnek nevezte, hogy sikerült megállapodnia a kormány képviselőivel annak a 10 milliárd forintnak a felhasználásáról, amit a fővárosi önkormányzat alkudott ki még a ciklus elején, és amit a kerületi járóbeteg ellátásra tudnak a kerületek fordítani. Megegyezés született arról is, hogy a kormány és a főváros közösen dolgozik a Pesti alsó-rakpart fejlesztésén

A legtöbb vitatott kérdés ma még nem került megnyugtató módon rendezésre

- mondta a főpolgármester hozzátéve, hogy a jövő héten is egyeztet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa amikor már ezek a felvetések is napirenden lesznek.

Kérdésre válaszolva Karácsony Gergely közölte, nem került szóba az iparűzési adó elvételének kompenzációja, de mint mondta, a vidéki városok példája nem sok jót vetít előre.

A kormány számára másodrendűek azok a polgárok, akik nem kormánypárti településeken élnek

- jelentette ki Karácsony Gergely, aki szerint a kormánynak kötelessége ezt a bevételkiesést egy az egyben kompenzálni.

Egy másik kérdéssel kapcsolatban a főpolgármester a lakhatási problémák kezelését nevezte az egyik legfontosabb feladatnak. Ennek érdekében egy lakhatási program létrehozásáról döntenek, hogy az önkormányzati bérlakáshoz, illetve a megfizethető lakáshoz juttathassanak a fővárosban élők. A főpolgármester szólt még a pesti fonódó villamoshálózat fejlesztésnek fontosságáról is.