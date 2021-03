Petya és Lölő, a két gyevi bíró

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Kezdjünk két idézettel, illetve a szinte rögtön ezután dokumentált tényekkel!

2020. július 10.:

Én értem, hogy mindenki nyaral, nyilván mi is ezt fogjuk tenni, az embernek egyszer egy évben látnia kell a tengert, de most mégis inkább az legyen a jelszó, hogy több Balaton, kevesebb Adria, és akkor a járvány is féken tartható lesz.

(Orbán Viktor, Kossuth Rádió)

2020. augusztus 18.:

Megvan a hallgatás oka? Szijjártót adriai luxusjachton fotózták le, miközben elvileg az irodában egyeztetett a belarusz helyzetről Mint ismert, a minden jel szerint elcsalt minszki választások nyomán több tízezres tüntetések zajlanak hosszú napok óta Fehéroroszországban, a kormányváltó hangulattól rettegő Aljakszandr Lukasenka pedig igyekszik menteni hatalmát, aminek érdekében nem átall erőszakot alkalmazni a hozzá még lojális rendvédelmi erők, valamint a rendőrség különleges alakulatainak (OMON) segítségével.

2021. március 5.:

Itt inkább azzal van most a baj, hogy érkeznek mutánsok Magyarországra, vagy hurcolnak be mutánsokat Magyarországra exkluzív vagy ilyen különleges üdülőhelyekről hazatérő honfitársaink: Tanganyika, Maldív-szigetek, Dubaj, pedig ott a legátoltottabbak az emberek talán. Mégis most arra kérek mindenkit, hogy ezeket a veszélyes helyekre tervezett luxusvakációkat halasszák el. Nem azért, mert irigyeljük tőlük az ilyesmit, hiszen ha van pénzük, akkor tegyék, hanem arról van szó, hogy hazahozhatnak olyan vírusokat, amelyek eddig is ismeretlen mutánsok, és itt bajba sodorhatnak másokat; nem magukat, hanem másokat.

(Orbán Viktor, Kossuth Rádió)

2021. március 17.:

Dokumentumok, videó: Mészáros Lőrincéket hozhatta haza Dubajból a luxus magángép Minden jel arra mutat, Mészáros Lőrinc, újdonsült felesége, Várkonyi Andrea, fia, az ifjabb Lőrinc, illetve egy ugyancsak Andrea nevű hölgy a nem hivatalos kormányzati luxusgép, az OE-LEM lajstromjelű Bombardier fedélzetén utazott Dubajba március 12-én. A visszaúton, március 16-án azonban már csak a felcsúti gázszererlő-milliárdos és a korábbi műsorvezető jött.

Bizonyára Olvasóink zöme is ismeri Móra Ferenc Mátyás király-sztoriját a gyevi törvényről. Aki mégsem, annak a mese dióhéjban: Mátyás és ispánja egy vadászat során eltévedve Gyevibe keveredik, ahol az a törvény, hogy a bírót minden alól ki kell vonni. Mivel az álruhás királyt nem ismerik fel, ők pedig nem hajlandóak rávágni mindenre, hogy „kivéve a gyevi bírót!”, a duda formájú ember, akinek szép nagy szélfogó fülei voltak (azaz maga a gyevi bíró), hűvösre teszi őket. Másnapra azonban Mátyás megtanulta a gyevi törvényt: a falu jólelkű népét minden jóval elhalmozza – kivéve a gyevi bírót.

Hát csoda, ha a fenti történet ugrik be Orbán Viktor közvetlen körének kiváltságos mivoltát látva? A luxusutazások szóból ezúttal nyugodtan elhagyható lenne a „luxus” előtag is. (De azért ne hagyjuk el!). A miniszterelnök kérése, felszólítása, parancsa, teljesen mindegy, hogyan nevezzük, teljesen logikus. Járvány idején az emberek vagyoni helyzettől és pártállástól függetlenül igyekeznek elszigetelni magukat a lehetséges veszélyforrásoktól, a kormányfő ennek az objektív ténynek adott nyomatékot. A vírus nem válogat, a vírus nem kérdezi, kire ikszeltünk három éve, a vírus nem nézi meg sem a hazai, sem az offshore bankszámla egyenlegét, mindenki révén ugyanúgy tud terjedni koldusszegénytől dúsgazdagig. Nincs kivétel, nincs gyevi bíró! Orbán Viktor strómanja, annak családja, valamint Orbán Viktor külügyére, annak családja éppúgy képes akaratlanul is fertőzést behurcolni, mint az Adriára három napra leruccanó Kovácsék.

Az utca embere meg bámul nagy boci szemekkel, hogy mi is van? Orbánék az ellenzéket vádolják meg „víruspártisággal”, mikor épp az ő tetteik mondanak ellent Orbán szavának,

a fideszes holdudvar tesz olyat, amitől csak még jobban terjedhet a vírus.

És a leginkább elszomorító az, hogy még csak nem is szégyellik, amit tettek! Ha kivételezett helyzetüket a teljesen jogosan felháborodott emberek számonkérik a közösségi médiában, a fizetett trollhadsereg a Lendvay utcai agit-prop osztály útmutatása és panelgyűjteménye alapján a „csak irigy vagy!” vádat vágja a jogosan felháborodott többség fejéhez!

Valóban irigység? Orbán holdudvara vagy megérdemelt módon, vagy „nyelvtudása” révén jutott oda, ahol van. Az őrkutya szerepét betöltő sajtó pedig teljes joggal figyeli minden lépésüket (ne tiltakozzanak ellene, ez a magas pozícióval jár), mert

jogos elvárás a mindenkori kormányzat és holdudvara felé, hogy megőrizze hitelességét.

Így ha a nagyfőnök kiadja az ukázt a rádióban az egyszerű állampolgároknak, hogy a járvány miatt kevesebb Adria, akkor nincs adriai luxusjacht a nagyfőnök beosztottjának sem! Ha a nagyfőnök kiadja az ukázt a rádióban az egyszerű állampolgároknak, hogy a járvány miatt nincs egzotikus kiruccanás, akkor nincs dubaji hosszú hétvége a nagyfőnök strómanjának sem! Csak ismételni tudom magam: nincs kivétel, nincs gyevi bíró!

Nagyon sokat gondolkodom, hogy mégis miért teszik ezt a fideszes nagyurak. Hiszen a közvéleményt teljes joggal háborítja fel, közpénzmilliárdokból felhizlalt médiabirodalmuk sem tudja elnyomni, tehát a hallgatás falát áttöri, így kommunikációs reakcióra kényszerülnek. Éppúgy, mint mikor a 2008-as gazdasági válság idején az akkori ellenzék – teljes joggal – számonkérte az állami luxusautókat meg hasonló, fényűző dolgokat beszerző kormányzatot, most, a kocka fordultával a jelenlegi ellenzék kéri számon a mostani kormányzati szereplőkön a szabályok alól történt kibújást. A most (oké, nem most, hanem 11 éve) uralomra került bagázsra pedig nagyon is

jól illik az a nem túl hízelgő szólás, hogy az a bizonyos bélsár, mihelyt felkerül a polcra, egyből lekvárnak képzeli magát.

És míg az előbbit undorodva lehúzzák, utóbbit két pofára kajálják – gondolja a magát gyevi bíróvá kinevező holdudvar.

Csakhogy előbb-utóbb a pohár túlcsordul, és a Fidesz-szekta „meragyúcsánjobvót?” egybitesnél is ostobább úgynevezett érve is értéktelen szócsépléssé válik. Ugyanis a magyar társadalom, vagyis

a választópolgárok kilencvenkilenc százaléka éppúgy megszívta a gyurcsányi 2008-as gazdasági válságot, mint most az orbáni koronavírus-krízist.

Életszínvonala viszont a tizenhárom évvel ezelőttihez képest többé-kevésbé javult (a magát lekvárnak képzelő gyevi bíróké nemhogy többé, hanem rendkívüli módon), így szívesen elutazna az Adriára, vagy venne 40-50 ezerért egy fapados retúrjegyet Dubajba. Nem teheti, mert a megnehezített procedúrák mellett még az ismerősei rosszalló tekintetét is el kell viselnie. Vajon Szijjártó Péter és Mészáros Lőrinc, a két gyevi bíró kinek a rosszalló tekintetét kellett, hogy elviselje? A nagyfőnökét biztos nem, ugyanis mint legfőbb gyevi bíró, horvát lapértesülések szerint – melyet sajtófőnöke sem cáfolt – tavaly auguszusban maga Orbán is az Adriát választotta.

Móra így zárja A gyevi törvény című novelláját:

Ezt pedig annak a bizonyságára írtam, hogy a tekintélytiszteletet nem most találták ám ki Magyarországon!

És mint látható, azóta sem tűnt el, a kiváltságosok mindig élvezik a gyevi bírónak „járó” megkülönböztetést.

A mai kor gyevi bírói vajon tudják-e, hogy előbb-utóbb a választók személyében eljön az igazságos Mátyás király? Ő azt fogja mondani: