Orbán Viktor "vakcinométere" másfél millióig pörgött rövid videójában

A miniszterelnök Facebook-oldalán közölte, hogy elérte a 1,5 milliót a koronavírus ellen beoltottak száma Magyarországon "Folytatjuk" - fűzte hozzá a miniszterelnök.

Mint azt ma megírtuk, pénteken Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújában bejelentette, egy hétig még biztosan fennmaradnak a jelenlegi korlátozások, mivel szakemberek szerint most nem lehet most lazítani. Elismerte, nehéz helyzetben vannak a szolgáltatók, a szépségiparban dolgozók is, de azt ígérte, újra fog indulni a gazdaság.

Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének Facebook-oldalára péntek reggel feltöltött képeiből az látszik, a terveknek megfelelően ismét összeült az operatív törzs, amely áttekinti a koronavírus-járvány adatait és dönt a további lépésekről.

Közben az operatív törzs pénteki tájékoztatóján elhangzott, már három koronavírus-mutáció is terjed Magyarországon. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának vezetője elmondta, az Európai Gyógyszerügynökséggel egyetértve a magyar hatóságok továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca vakcináját.