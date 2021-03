Civilek tömegével végeztek fegyveresek Nigerben

Több településen legalább 40 civilt gyilkoltak meg ismeretlen fegyveresek Niger nyugati részén, a mali határ közelében - közölték biztonsági illetékesek hétfőn - írja az MTI.

Motoron érkeztek fegyveres férfiak, és lőttek mindenre, ami mozog

- tudatta egy helyi illetékes, kitérve arra is, hogy Tahoua régió Intazeyene, Bakoarate és Wistane települését érte támadás, és a falvak környékén lévő táborokat is megtámadták. A Hszinhua kínai állami hírügynökség értesülése szerint házakat is felgyújtottak.

A niameyi kormány egyelőre nem erősítette meg a támadásokról érkező híradásokat.

A térségben terroristák a múlt héten egy piacról hazafelé tartó gépkocsioszlopot támadtak meg, falvakat dúltak fel és magtározókat semmisítettek meg, és 66 emberrel végeztek. Tavaly januárban pedig 100 civilt mészároltak le ugyanebben a régióban.

A szomszédos Tillabéri régió Mali, Burkina Faso és Niger hármashatáránál fekszik, ahol dzsihadista szélsőségesek rendszeresen hajtanak végre támadásokat.