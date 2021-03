Pár nap és "új időszámítás" kezdődik: április 1-től a NAV minden számlát azonnal láthat

Április 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal minden számla adatát azonnal megkapja elektronikus úton, így évente félmilliárd számla információi futnak be közvetlenül a szervezethez. Izer Norbert adóügyi államtitkár a Magyar Nemzetnek nyilatkozva ezt "új időszámításnak" nevezte.

Ami biztos, hogy ettől a dátumtól kezdve

minden tranzakcióról azonnal értesülhet a NAV, vagyis még a magánszemélyek vásárlásairól kiállított számlák is befutnak majd a rendszerbe.

Izer szerint ez a feketegazdaság ellen elért eredmények megtartását szolgálja, egyben lehetővé teszi a vállalkozások adóügyintézésének megkönnyítését is. A számlák adatai alapján ugyanis a nyártól a NAV áfabevallási javaslatot készít majd a vállalkozásoknak, megkönnyítve ezzel könyvelésüket.

Az e-áfa szerinte számos jövőbeni állami szolgáltatásra is lehetőséget teremt, például akár naponként is lekérdezhető lesz egy vállalkozás áfaegyenlege, és a cégek akár automatikus értesítést is kérhetnek bizonyos összeghatárok eléréséről.

(via MTI)