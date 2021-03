Operatív törzs: a megfeszített védekezés ellenére "szárnyalnak" a járványügyi adatok

Az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján Müller Cecília rendkívül jó hírnek nevezte, hogy az 1 millió 696 ezret meghaladta a beoltottak száma, mivel most a vírus intenzíven fertőző szakaszát éljük. Hozzátette, hogy már több mint 494 ezer fő megkapta a második oltását is.

A járványügyi adatok szinte minden tekintetben szárnyalnak, annak ellenére, hogy megfeszített védekezés folyik minden fronton

- fogalmazta meg az országos tisztifőorvos, ezzel árnyalva is a helyzetet.

Az aktuális statisztika közlésével folytatta, miszerint az elmúlt 24 órában 7 587 új fertőzöttet azonosítottak, míg 249-en elhunytak. Kórházban 11 805 beteget ápolnak. Az összes eddigi fertőzött száma a 600 ezret közelíti.

Egyre emelkedő számoknak vagyunk tanúi a napokban is

- tette hozzá.

Müller Cecília elmondta azt is, hogy számos jogosítványt biztosítanak, melynek köszönhetően enyhíteni lehet az egészségügyi intézmények terhelését. Így a járóbeteg-ellátásban a háziorvosok továbbra is felírhatják a favipiravir hatóanyagú gyógyszert, ami megakadályozhatja a súlyos kockázatok kialakulását a vírus tekintetében. Ebből 37 ezer doboznyit rendeltek. De ennek ellenére is magas a kórházak betegeinek a száma - fűzte hozzá.

Az egészségügyi ellátórendszer racionalizálása érdekében még szervezettebbé teszik azt, vagyis központosítva lesz a kórházi működés. Ezt azzal magyarázta, hogy szerinte

"egy küzdelemben nagyon fontos, hogy centralizáljuk az erőinket".

A frissen megjelent kormányrendelet teremti meg ennek az alapjait, mely csütörtökön lép hatályba.

A tisztifőorvos közölte, hogy ennek értelmében többek közt az önkormányzati szakrendelők és a háziorvosi rendszer is bevonásra kerülhetnek. Célként a hatékonyabb védekezést és betegellátást emelte ki.

Az oltási program - mint mondta - a vakcinák beérkezése alapján zajlik, hozzátéve, hogy "az oltóhelyeken is jól állunk, de nem elégséges a vakcina mennyisége. Arról is tájékoztatott, hogy elértük a lakosság 16,8 százalékának átoltottságát. Müller Cecília leszögezte, hogy folyamatos az oltás továbbra is, és az egyes elemzéseket is végzik.

Úgy döntöttek, az egészségügyi és szociális dolgozók, a regisztrált idősek, a krónikus betegek, valamint a rendőrök és a katonák mellett hatodik körben megkezdik a kritikus infrastruktúrába tartozó szolgáltató vállalatoknál dolgozók oltását is, ideértve például a BKK, a MÁV és a paksi atomerőmű alkalmazottait is.

A tisztifőorvos azt is kifejtette, hogy a szennyvizeinkben a vírus örökítőanyag-tartalma stagnál, helyenként csökkenni kezdett az azokból vett minták alapján. Ennek ismételt vizsgálatát javasolja, mert bár ez örömteli, de a további előrejelzések szempontjából jelentőséggel bír. Reméli, hogy mérséklődhet a járvány mihamarabb.

Beszámolt arról is, hogy a fertőzöttek átlagéletkora változatlan, azaz 46 év. Ugyanúgy, mint az előző héten, a fertőzöttek 55 százaléka nő, 45 százaléka férfi. Változott azonban az abszolút szám: 962 fővel több lett a fertőzött a 10. és a 11. hét viszonylatában. Településeink 99 százaléka érintett a diagnosztizált fertőzötteket tekintve.

Müller Cecília végül a higiénés szabályok betartására és az oltás felvételére biztatott mindenkit,

majd a TBC világnapjáról is megemlékezett, mivel az egykor magyar népbetegség volt, ami a BCG oltások révén szorult vissza. Ezzel hozta párhuzamba a koronavírus elleni oltóanyagok használatát.

Kérdésekre elmondta, hogy egyelőre kórházi oltópontokon és háziorvosi rendelőkben folyik az oltás, de házhoz is csupán a háziorvos mehet, amennyiben indokolt.

Mind az indiai, mind a kínai oltóanyag kapcsán megerősítette, azok olyan vektorvakcinák, mint az AstraZeneca és a Szputnyik-V, és hatékonyságukat is elismerte. De a hazai alkalmazásról még tárgyalások zajlanak.

Kiemelte, hogy többféle, a Covid okozta betegséget enyhítő gyógymód látott már napvilágot, melyek elérhetőek Magyarországon is.

Mint mondta, 500 fő azon önkéntesek száma, akik egészségügyi képzésben vesznek részt, vagy már megszerezték a képzettséget és segítik a munkát. Választ adott arra is, hogy a Janssen vakcina szállítmányát április végére várják, de a mennyiség most még kérdéses.

Úgy véli, a gyermekek olthatósága a jelenlegi vakcinatípusokkal sem zárható ki a klinikai vizsgálatok alapján - zárta a tájékoztatót.

Kiss Róbert rendőr alezredes ismertette, hogy a maszkviselés szabályának megszegése miatt 549 fővel szemben intézkedtek az elmúlt nap során, összesen ez eddig 38 055 személyt jelent. Üzlet ideiglenes bezárására egy esetben került sor az utóbbi 24 órában. A kijárási tilalom megszegésével összefüggésben legutóbb 303, összesen pedig több mint 54 ezer rendőri intézkedés történt. Ugyanakkor hangsúlyozta, egyre többen kerülnek hatósági házi karanténba.