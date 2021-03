Milyen ma, a koronavírus idején Magyarországon szülni?

Egészségügy, ma

Adódhat is akár ezek után a következő kérdés: milyen most a magyar egészségügy? A nővér szerint mindenki fásultabbá vált, lemondóvá.

Azt tapasztalom, a kétségbeesés már megszűnt, s mindenki egyfajta útkeresésben van. Megpróbálják megtalálni azt a hivatalos járást, mellyel továbbra is tudják a kismamákat, családokat támogatni: az orvos éppúgy, mint a szülésznő.

Forrásunk hozzátette, depresszív hangulat lett úrrá az egészségügyben, a törvény pedig mintha kicsit elsikkadt volna a covid miatt, de úgy véli, újra fel fog lángolni. Hogy mindez mikor tisztázódhat, nem tudni. Sok kolléga például családi állapota, anyagi helyzete miatt nem teheti meg, hogy ki merjen menni tüntetni az utcára. Ráadásul a nővér szerint „jó húzás” volt a kormány részéről az is, hogy a pandémia közepette hozták ki a törvényt, hiszen tudják, aki még ma az egészségügyben van, a lelkiismerete és a hivatástudata miatt teszi.

Mindig azt a lovat ütik, aki az igát húzza, most is ez van egy világjárvány közepén. És hazudoznak összevissza. Ennyi hazugságot, ami a törvény, meg a jelenlegi helyzetben van a pandémia miatt, még nem tapasztaltam. Azt, amit a tv-ből hallunk, amit a hírekben látunk, szorozzuk meg hárommal: az esetszámokat csakúgy, ahogyan az oltás mellékhatásaiét is.

A nővér arra is kitért, az egészségügyi dolgozók között jellemzőek voltak a fenyítések is az oltakozás miatt: lelki stresszben tartották őket azért, mert nem kérték első körben a vakcinát. Hozzátette, addig csűrték-csavarták végül a dolgokat, amíg olyan szabályokat nem hoztak kórházon belül, hogy a dolgozók azt mondják: oltsanak be!

Ha egy Gulyás Gergely vagy bárki más, aki azt mondja, van még lélegeztetőgép, van még ember, hazudik. Nálunk már a gyógytornász, de még a takarítónő is covidos beteget lát el. Nincs ember, nincs eszköz és szelektálni is kell. Akik azt állítják, hogy van, ők azok az emberek, akik megtehetik, hogy elmennek egy magánklinikára, ott pedig biztonságban tudhatják magukat és családjukat. De ha a >>pórnép közül<< származnának, az édesanyjukra azt mondanák, hogy mivel 70 pluszos krónikus beteg, nem viszik be az intenzívre, mert itt van egy 30 éves, akinek gyereke van, és egészségesebb élete lehetne, ezért őt teszik inkább a gépre. Legyenek ezek az emberek azoknak az orvosoknak a helyébe, akiknek ezt közölniük kell a hozzátartozókkal!

A nővér végezetül azt is elmondta, teljes hírzárlat van érvényben, nem nyilatkozhatnak – ahogyan fogalmazott – pont, mint a kommunizmusban.