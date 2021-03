Gulyás: "Az oltási igazolásoknál továbbra sem terv az oltások fajtáinak feltüntetése"

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter részéről a csütörtöki Kormányinfón – többek között – elhangzott, hogy a harmadik hullámnak még nincs vége.

A fokozatos nyitási tervek belengetése és az aktuális számok mellett arról is beszélt, hogy szerinte hazánkban előbb elérhetjük a társadalmi immunitást, mint másutt Európában.

Ha megvan a 2,5 millió beoltott, akkor egy hét múlva nyithatnak az iskolák - a boltokról, szolgáltatásokról holnap döntenek A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közölte a legfrissebb aktualitásokat. Még ha sok konkrétumról nem is számolt be. A kórházi kapacitással kapcsolatban elmondta, a helyzet komoly, de képesek azt tartani. A lélegeztetőgéppel rendelkező szabad ágykapacitás 1678, míg sima kórházi ágyból 10 471 darab áll rendelkezésre. Ugyanakkor a miniszter szerint lehet ezeket is bővíteni.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő több újságírói kérdést is tolmácsolt a miniszter felé:

Gulyás elsősorban azt kérte, hogy szorítsuk háttérbe a pártpolitikai ügyeket, s egyúttal a baloldalt oltásellenesnek titulálta. Emellett az ellenzéknek kontrollt és önmérsékletet javasol. Kiemelte, hogy változatlanul az oltás a jelenlegi helyzetre a megoldás.

Elmondta, hogy a háziorvosoknak lehetőségük van tovább haladni az oltási sorrend szerint, hiszen a cél, hogy a náluk lévő vakcinákat "minél előbb oltsák el". Hangsúlyozta, hogy minden oltóanyag jó, de a "az egyes mutációkkal szemben a kínai a leghatékonyabb".

Az érettségi lebonyolítását egyelőre a hagyományos módon tervezik, azaz május elején várható az írásbeli, június elején szóbeli, hacsak nem lesz szükség az érettségi időpontok módosítására.

Hangsúlyozta, hogy

az oltási igazolvány által adott jogkörökről a nyitási terv nyilvánosságra hozatalával együtt tájékoztatják a lakosságot.

Az EPP-ből való kilépés kapcsán azt mondta, a kormány érdekérvényesítő képessége nőtt az utóbbi időben az EU-ban, azt szerinte nem befolyásolja a Fidesz Néppártból való távozása negatívan.

Arról is beszélt, hogy még nem tetőzött a járvány, de nehéz jósolni, mindenesetre úgy véli, közelítünk annak tetőpontjához.

Gulyás szerint az oltásra regisztrált 65 év felettiek húsvétra történő beoltása "továbbra is tartható".

A háziorvosok kórházakba való kirendelése elvi lehetőség, "és eddig nem is volt szükség arra, hogy éljünk vele". Közülük a beoltottságon, aki kérte, az már túl van.

A Janssen, valamint a CanSino és a Covishield oltóanyagokról kifejtette, utóbbiakkal még nem szerződtek, előbbi pedig egydózisú és abból 4 millió 360 ezer adagot rendelt Magyarország.

Közölte, hogy még bármilyen egyéb oltástípusok is érkezhetnek a későbbiekben a két új vakcinán kívül.

Az intenzív osztályokon nincsenek elegen orvosi szakmai vélemények szerint, de Gulyás úgy látja, mindenki megkapja a megfelelő ellátást. Ugyanakkor a személyi kapacitáshiányt is cáfolta. Mint kiderült, intenzív osztályon 1784-en vannak. De arról is számot adott, hogy több mint 20 ezer covidos beteg ápolására alkalmas ágy áll rendelkezése, s további kapacitás is rendelkezésre áll.

Újabb szomorú rekord - 272 ember hunyt el az elmúlt egy napban 9637 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 603 347 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a kormányzati tájékoztató portál. Elhunyt 272 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 19 224 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 387 570 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 196 553 főre emelkedett.

Elmondta, hogy minden sportrendezvény zárt kapus, viszont egyszerre kell szerinte az életet és a gazdaság működését biztosítani. Szerinte az egészségügyi feltételeket néhány megrendezett sportesemény "semmiben nem gátolja, és aki innen kiderült, nem igényelt még ápolást". A tervek szerint a beoltottak vehetnek majd részt az Eb júniusi mérkőzésén.

Az igazolt gyermeksportolóknak és profi versenysportolóknak van engedélyük sportolni, ezt szükségesnek tartja, "mert azt akarjuk, hogy ne álljon le az élet" – tette hozzá.

A kismamák beolthatóságának kérdését úgy kommentálta, hogy a korábbi oltási protokollt felül kívánják vizsgálni, így pár napon belül bejelenthetik az eredményét a Nemzeti Népegészségügyi Központ döntését alapul véve. Szerinte a kritikus infrastruktúrában dolgozók nem szenvedhetnek el különbségtétel.

Gulyás azt is leszögezte,

az orvosi rendelők állami felügyeletét a veszélyhelyzet végéig kívánják fenntartani.

Elmondta azt is, hogy az unió döntése szükséges az óraátállítás eltörléséhez, amire "Magyarország nyitott".

A miniszter az alternatív gyógymódokat kuruzslásnak és bűncselekménynek nevezte, ha bárki is ilyet tesz, annak polgárjogi és büntetőjogi felelőssége is van.

Hangsúlyozta, a katás vállalkozások számára a KATA befizetését teljesen elengedték, ami megítélése szerint elegendő támogatás.

Itthon a legmagasabb halálozási arány, ám ez nem tér el szerinte az EU átlagától, másutt kevesebb elhunytat kezelnek koronavírusosként, úgy véli, nem helyes ez az összehasonlítás, hanem csak az, ha a korábbi éveket tekintjük.

Tehát hazánkban több embert is covidos betegként számítottak bele a statisztikákba, mivel azokat is beleszámolják, akik vélhetően koronavírus nélkül is elhunytak volna.

Ízléstelennek tartjuk azt a versenyt, hogy hol és mennyien haltak meg

– fűzte hozzá.

Azt is közölte, hogy az AstraZeneca oltásokat úgy igyekeznek felhasználni, hogy első dózisra legyen elegendő belőlük. A Sinopharm második adagjának későbbi beadása kapcsán azt mondta, ez a helyzet nem állhat elő, hacsak nem történt "helyi hiba", de lényeges különbséget szerinte nem eredményez a hatékonyságában. A megrendelt Szputnyik vakcinák pedig jövő hét hétfőn várhatóak Gulyás szerint.

A kancelláriaminiszter azt is közölte, hogy a védettségi igazolványok tartalmán nem kívánnak változtatni, tehát nem fog benne szerepelni a vakcina típusa. Mint fogalmazott,

az oltási igazolásoknál továbbra sem terv az oltások fajtáinak feltüntetése, de ha megszületik az egységes európai szabályozás, igazodik hozzá Magyarország is.

A halálozási adatok és az egészségügy leterheltségét elismerte ugyan, de a rendszer szerinte helytáll továbbra is, így nincs szükség nemzetközi segítségre – zárta a válaszadást.