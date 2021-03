Rendkívüli támogatást kapnak Újpesten a háziorvosok

Újpest önkormányzata úgy döntött, hogy rendkívüli támogatást ad a háziorvosoknak - erről Déri Tibor polgármester számolt be a közösségi oldalán.

„Nem győzzük elégszer megköszönni az egészségügyben értünk dolgozó emberek munkáját... Ebből a megfeszített és hősies munkából a gyermek és felnőtt háziorvosaink is kiveszük a részüket. A felnőt háziorvosok amellett, hogy extra adminisztrációt végeznek, oltják a felnőtt lakosságot. A gyermek háziorvosoknak is kijut a plusz adminisztrációból, hiszen a most hazánkban is fellelhető vírus már a gyerekeket sem kíméli”