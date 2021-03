KSH: a magyarok többsége már oltana, még mindig az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb mérése szerint (az adatokat március 15-21. között vették föl) már a megkérdezettek több, mint 52 százaléka biztos abban, hogy felvenné a koronavírus elleni védőoltást (beleszámítva azokat is, akik már meg is kapták, legalább az első oltást). Ezzel párhuzamosan csökkent az oltást elutasítók aránya is: az utóbbi héten a válaszadók 21 százaléka volt elutasító az oltással kapcsolatban, szemben az első héten mért 36 százalékkal.

KSH

Szintén fontos kérdés, hogy kik oltatnák magukat

A KSH szerint a 64 év felettiek (84 százalék) és a felsőfokú végzettségűek (67 százalék) tervezik leginkább, hogy beoltatják magukat. A fiatalok és az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak.

Ha nemek szerint nézzük, akkor is megnyugodhatunk, bár a nők vezetnek (54 százalék), azért a férfiak többsége (50,5 százalék) is megértette, kell az oltás, hogy véget érjen a járvány.

A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők körében is javulás tapasztalható az első felmérés óta (2020. november 30.), akkor még több mint 40 százalékuk mondta, hogy biztos, nem és majdnem 18 százalékuk bizonytalan volt, ma már 35,3 százalékra csökkent az elutasítottság aránya, és 5 százalékon vannak azok, akik nem tudnak választ adni a kérdésre.