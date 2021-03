Könnyen kijátszható jogszabályok - "A kormány nincs tisztában az egyszülősök élethelyzetével"

Elvált szülők előtt nem ismeretlen probléma, hogy volt házastársuk egyáltalán nem, vagy csak több hónapos csúszásokkal fizeti a gyerektartást. Hazánkban a házasságkötések fele válással végződik, az egyszülős családok száma pedig folyamatosan emelkedik: ma már minden ötödik családban csak egy szülő neveli a gyermekét.

A „csonka” családok visszatérő problémája, hogy a volt házastárs nem fizeti a gyerektartást. Jelenleg ennek megelőlegezése akkor kérhető, ha a fizetésre kötelezett már legalább hat hónapja nem fizet, illetve az egyszülős családban az egy főre jutó jövedelem a minimál nyugdíj kétszeresét nem haladja meg, és akkor is csak maximum 14 250 forintot előlegez meg az állam.

A koronavírus okozta gazdasági válságnak az egyszülős családok vannak a leginkább kitéve, így a mostani, nem jól működő rendszer kapcsán változtatásra van szükség. A Jobbik kampányt indított az egyszülős családok védelmében, ennek kapcsán kérdeztük Beleznay Zsuzsannát, a párt család- és nőpolitikáért felelős képviselőjét. Interjú.

Október 6-án Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője felszólalását a parlamentben úgy kezdte: A magyar családpolitika világhírű. Ezt hogyan értékelné?

Nagyképűség ilyet kijelenteni akkor, amikor a becslések alapján minden ötödik magyar állampolgár létminimum alatt él. Bár, ha valaki nem járja a falvakat, nem él a valóságban, hanem a parlamentből nézi papírról a „megbuherált” számokat, akkor elképzelhető, hogy nem veszi észre azt a tényt: a megélhetéssel, napi gondokkal küzdő családok száma nő. Ha elmegyünk bevásárolni, akkor tapasztalhatjuk, hogy az árak elszabadultak, az emberek viszont folyamatosan veszítik el az állásukat, vagy már több éve be van fagyasztva a fizetésük. Hatalmas gond lesz itt: ilyenkor válságot kellene kezelni és nem sikerpropagandát nyomatni.

Mennyire részei az egyszülős családok a kormány család-barát politikájának jelenleg? Több mint 500 ezer családról beszélünk. Nyitott bárhogyan feléjük a kormány az elmúlt években?

Az ellenzék nyomására láthatóan elkezdett foglalkozni a kormány az egyszülős családokkal, ugyanakkor több mint 10 év egybefüggő kormányzás mellett ezen a szinten tartani szégyen. Legyünk tényszerűek! 12 200 forint családi pótlék helyett az egyszülős családok 13 700 forintot kapnak egy hónapra. 1 500 forint különbségről beszélünk. Ezt az összeget Mészáros Lőrinc például kevesebb, mint 1 másodperc alatt keresi meg, arról pedig ne is beszéljünk, hogy körülbelül 1 századmásodperc alatt költi el. De például arra is kíváncsi lennék, hogy az új autó vásárlásához járó támogatást hány egyszülős család vette igénybe? Sajnos azt érzem, hogy a kormány nincs tisztában az egyszülősök élethelyzetével. Ők általában több munkahelyen dolgoznak, közben gyermeket nevelnek, online tanulnak és még sorolhatnám. Tehát a kérdésre válaszolva, az egyszülősök már szerepelnek a kormány színes kommunikációs paneljeiben, a valós támogatotti körükben viszont nem.

Alapvetően ez egy olyan kormány, amelyik nem szeret a számára kellemetlen dolgokról beszélni. Arról, ami szerinte nem tökéletes. Így az egyszülővé válás a kormány részére egy „életidegen” folyamatnak számított. Most látszik, hogy kicsit megkésve próbálják pótolni a mulasztásaikat, hiszen választáshoz közeledünk és érzik, hogy el kell kezdeni dolgozni.

Mennyire vagyunk lemaradva más európai országokhoz képest e téren?

A gondolkozásbeli különbség az mindenképpen jelen van, hiszen nálunk az egyszülős családok attól függetlenül, hogy nem önszántukból válnak egyszülőssé, könnyen azt érezhetik, hogy stigmatizálják őket.

Mi jellemzi az egyszülős családok esetén a tartásdíj-kifizetéseket hazánkban? Mennyire történik ez gördülékenyen? Mennyire ellenőrizhető, hogy egyáltalán megtörténik a fizetés a másik fél részéről?

A jelenlegi jogszabályi környezet nem megfelelő: nagyon könnyen kijátszható, és lényegében az fizet gyermektartást, aki akar. Sokszor a probléma hátterében a szülők közötti konfliktus áll, az államnak azonban nem szabad hagyni, hogy ez a gyermek érdekeit veszélyeztesse. Megnövelnénk az egy főre jutó jövedelem összegét, amely esetén kezdeményezni lehet a megelőlegezést, s már egy havi elmaradás esetén kérni lehetne a megelőlegezést a tartásdíj teljes összegére vonatkozóan. Ezzel a lehetőséggel abban az esetben lehetne élni, ha ismeretlen helyen tartózkodik az, akinek fizetnie kellene.

A szegénységben, mélyszegénységben élő családoknak szeretnénk segíteni azért, hogy ne kelljen fél évet várniuk arra a tartásdíjra, ami jár nekik. Egy gyermek sem maradhat gyermektartásdíj nélkül!

Mi a Jobbik álláspontja?

Szerintünk az egyszülős család is család! Ma Magyarországon az egyszülős családok szegénységi kockázata jóval nagyobb, mint más családtípusoké. A Jobbik – bár a hagyományos családmodellt tartja a gyermekek szempontjából is legideálisabb együttélési formának – mégis úgy gondolja, hogy nem mehetünk el szó nélkül a megszaporodott válások miatt egyre gyakoribbá váló egyszülős családok problémái mellett sem. A pénzügyi nehézségek mellett számos kihívással kell megküzdeniük: a munkavégzés, gyerekfelügyelet, háztartásvezetés is rájuk hárul, sokszor mindenféle segítség nélkül, emiatt persze kikapcsolódásra, hobbikra, párkeresésre nehéz időt találni.

Miért érzi fontosnak a Női kabinet, hogy kampányt indítson az egyszülős családok védelmében? Történt már az érdekükben ekkora volumenű támogatás?

Mert jelenleg a családvédelem nem szól azokról az emberekről, akikről kellene, hogy szóljon. Mi már régóta foglalkozunk a kérdéssel, számtalan nő keres meg minket, akiknek a nehézségein keresztül jöttünk rá arra, hogy mennyire sok probléma áll még itt fenn, amit meg kell oldani.

Milyen problémákra hívják fel ennek keretein belül a figyelmet és milyen megoldásokat javasolnak?

A tartásdíj megreformálásán túl ösztönzőkkel segítenénk az egyedülálló szülők rugalmas munkavállalását, valamint képzési és foglalkoztatási programokkal könnyítenénk az elhelyezkedést. "Pártfogó Program" keretén belül a szülők széles körű tanácsadást vehetnének igénybe, a gyermekek fejlődését pedig szakértők követnék figyelemmel.

A gyermek születését követően az apáknak járó szabadságok számát megnövelnénk, valamint a diákhitelre vonatkozó kedvezményeket az apák számára is biztosítanánk. A gyermekelhelyezési lehetőségeket bővítenénk, beleértve a bölcsődei férőhelyeket, napköziket, munkahelyi gyermekmegőrzést, családbarát munkahelyeket. És amint vége a koronavírussal sújtott helyzetnek, „szuper pótnagyi” programmal az aktív nyugdíjasokat bevonnánk a gyermekfelügyeletbe.

De persze elsődlegesen a prevencióra nagy hangsúlyt fektetnénk annak érdekében, hogy csökkentsük a válások számát, így pedig ezáltal az egyszülős családok számát.