„Nem az a roma, aki annak születik, hanem aki úgy él”

Én őszintén ódzkodom az ilyen kifejezésektől, hogy roma. Cigánynak születtem - ez a könyvem címe is - beás származású vagyok

- mondta Kalányos „Iraki” István közíró, újságíró és a már említett Cigánynak születtem, valamint A Putritól a palotáig című könyvek szerzője annak a beszélgetés-sorozatnak az első állomásán, amit Ander Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője kezdett el a közösségi oldalán. A "Sorsvetőkben" olyan cigányembereket mutat be a jobbikos képviselő, akik életútjukkal, munkásságukkal többet tettek az integráció érdekében, mint az erre hivatott szervezetek és a politikai kinevezett cigány vezetők.

Kalányos István következő könyve "A Pokol kapujában" egy szociográfiai kötet lesz. Ebben a cigányság életéről, identitásáról és nem utolsó sorban a politikai hovatartozásáról is ír. Azt próbálja bemutatni, miért lett a cigány kisebbség a rendszerváltás áldozata, hogyan váltak munkanélkülivé tömegesen a romák, vagy mi lehetett a felzárkóztatásukra szánt töménytelen mennyiségű pénzzel.

Az 1500 lelkes dél-somogyi Babócsán élő Kalányos Iraki István az otthonában látta vendégül Ander Balázst, aki a Jobbik integrációs kérdéseivel is foglalkozik.

1951-ben születtem egy cigánytelepen, de a nem bánom azt a kegyetlen sorsot amit gyerekként átéltem. Már akkor elterveztem, hogy én más életet akarok élni. Az élet és az Isten segített, megteremtve azt a lehetőséget, hogy emberré váljak

- érzékeltette az - egyébként még most is sok helyen hasonló - egykori viszonyokat Kalányos István, aki az írás mellett még ma is végzi a tradicionális cigány munkát, a fafaragást, bútorkészítést, szerszámkészítést, teknővájást.

Az „Iraki” becenevet akkor kapta, amikor már olajfúró mesterként Irakban végezte a nagy felkészültséget és tapasztalatot igénylő kutatófúrásokat a közel-keleti országban.

Én vagyok az első cigány ember, aki fúrómester lett. 31 évet töltöttem az olajiparban. Közben mindenféle képesítést megszereztem amit az olajiparban el lehetett végezni. Ez aztán elég volt ahhoz, hogy megfeleljek az iraki szakembereknek is

- idézte fel hivatása egyik legfontosabb időszakát.

Ander Balázs arról az elterjedt sztereotípiáról is kérdezte, hogy 8-10 gyerek helyett miért csak két, mostanra már felnőtt gyermekei vannak.

A mai napig nem vagyok híve a 7-8 gyereknek, mert tudom, hogy mi a gyakorlat. Az állam tartsa el őket, vagy kuncsorogjak segélyért az önkormányzatnál

- kérdezett vissza Kalányos István, aki a két saját gyermeke mellett, nevelő szülőként még további öt állami gondozásba adott cigány gyereket fogadott be és nevelt fel szerető és gondoskodó családban.

A feleségem sajnos egy éve halt meg, de ha még élne most is azt mondaná, ha még egyszer kezdené az életet, megint nevelő szülő lenne

- tette hozzá.

A cigány bűnelkövetők kérdése is olyan terület, ami Kalányos Iraki István szerint egyik oka lehet a többségi és a cigány társadalom közötti állandó problémáknak. Néhány éve Nem barátom a bűnöző roma címmel írt egy nagy vitát kiváltó cikket, amelynek lényege, hogy akkor nincsen úgynevezett törzsi tudat, ami megvéd, ha valaki nem a becsület útján jár.

Kaptam is érte hideget-meleget rendesen. Azonban, ha van ukránbűnözés, ha van szerbbűnözés, ha románbűnözésről írnak, amit itt az országban követtek el, akkor azt a politikusok a média is így értékeli. De az, hogy nem szabad beszélni arról, hogy az enyingi cigányok meggyikolták Marian Kozmát, hogy agyonverték Szögi Lajost, meg másokat meggyilkoltak, hogy betörnek cigányok. Ez engem nagyon irritál, hogy egyes emberek akik magukat politikusnak tartják ezt elhallgatják, eltussolják, nem beszélnek róla

- mondta Kalányos Iraki István.

Szóba kerültek még a cigányság felzárkóztatására, az intgerációra költött kormányzati pénzek, illetve azok a mindenkori kormányok által támogatott cigány vezetők, akik ezeket a sehová se vezető programokat képviselték.

Annyi rosszat tesznek a cigányságon belül. Ha csak megemlítem például Farkas Flórián pénzét. Hát már a magyarok, a többségi társadalom is követelte, hogy hová lett a pénz? Úton-útfélen kérdezik tőlem, nem tudtok tenni valamit? Sajnos kialakult a többségi társadalomban egy rossz kép, hogy ti csak a rengeteg milliárdot tudjátok ellopni, elsíbolni, elcsalni

- mondta a cigány közíró.

Fontosnak nevezte a cigányság felelősségét amikor az integráció, a cigányok életét jobb tevő elképzelések éppen a cigány közösségek reménytelen hozzáállása miatt sem volt sikeres.

Nem az a cigány aki annak születik, hanem aki úgy él

- hangsúlyozta Kalányos István, aki szerint továbbra is a tanulás, az oktatás lehet a valódi kiút a cigánysorból való kiemelkedéshez.