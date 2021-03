Blikk: éjjel-nappal rendőrök őrzik Müller Cecíliát

Továbbra sem tudni semmit a hónapok óta tartó nyomozásról, ami Müller Cecília fenyegetője ellen folyik. Az incidens részleteit február eleje óta teljes homály fedi – írja a Blikk –, a hatóságok a felderítés eddigi esetleges eredményeiről sem nyilatkoznak. Pár nappal ezelőtt mindössze annyit közölt a lappal a rendőrség, hogy az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytat nyomozást.

A technika fejlődésével a fenyegetések módja is megváltozott, s átkerült az online térbe. A lap egy kiberbiztonsági szakértőt kérdezett ennek kapcsán, aki közölte, egy ilyen típusú nyomozáshoz sok energiára és erőforrásra van szükség, de a tettesek jellemzően elkövetnek olyan, akár apró hibákat, amik a lebukásukhoz vezetnek.

A hatóságok ilyenkor megvizsgálják, köthető-e valamilyen konkrét műszaki megoldással rendelkező eszközhöz a forrás, illetve kikérik a szolgáltatótól a rendelkezésére álló információkat. Ez egy e-mail-fiók esetében is sok mindent elárulhat, de a közösségi oldalak nagyon sok információt gyűjtenek maguktól is a felhasználóról, például honnan jelentkezett be, mikor mit csinál, milyen szokásai vannak és hol tartózkodott