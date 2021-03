A lemondott szlovák miniszterelnök utódját kedden nevezik ki 

Zuzana Caputová szlovák államfő kedden fogadja el a kormányfői posztról való távozását vasárnap bejelentő Igor Matovic lemondását, és egyidejűleg kinevezi utódját, Eduard Heger jelenlegi pénzügyminisztert - jelentette a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség a leendő kormányfő tájékoztatására hivatkozva hétfőn.

Eduard Heger, a kormányfői poszt várományosa ezt azután jelentette be, miután hétfőn fogadta őt az államfő, akit a találkozón arról tájékoztatott, hogy a kormányfői posztra történt jelölése a négypárti szlovák kormánykoalíció mindegyik pártjának támogatását élvezi. Heger közölte azt is, hogy csak kedden hozzák nyilvánosságra a megújult kabinet tagjainak listáját is.

Igor Matovic, a posztjáról közel egyévnyi kormányzás után távozó szlovák miniszterelnök vasárnap jelentette be, hogy a kormányválság rendezése érdekében hajlandó kormánytisztséget cserélni Eduard Heger pénzügyminiszterrel.

Bejelentette azt is, hogy elállt azoknak a feltételeknek a teljesítésétől is, amelyeket korábban koalíciós partnereivel szemben támasztott annak fejében, hogy lemondjon a kormányfői posztról.

Igor Matovic vasárnapi bejelentését pozitívan fogadták a négypárti szlovák kormánykoalíció pártjai, legfőképp a Matovic lemondását leghangosabban követelő liberálisok, a Szabadság és Szolidaritás (SaS), amely a múlt héten felfüggesztette részvételét a koalícióban, illetve az Emberekért (Za ludí) párt. Igor Matovic csak a kormányfői posztról távozik, de a kabinet tagja marad, ő veszi át a pénzügyi tárca vezetését Eduard Hegertől.

A szlovák kormánykoalícióban néhány hete az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott különböző elképzelései miatt vált feszültté a helyzet. Ez tovább mérgesedett, és koalíciós válsággá fajult azután, hogy Igor Matovic a liberálisok ellenében úgy döntött, Szlovákia vásárol az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcinából. A koalíciós válság idején néhány hét alatt a kormány hat minisztere mondott le vagy jelentette be távozását, s végül ugyanígy tett Igor Matovic kormányfő is.

