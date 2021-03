Beismerte tévedését az a háziorvos, aki korábban megtagadta az oltás beadását

Elismerte tévedését az a háziorvos, aki korábban megtagadta az oltási kampányban való részvételt. Mint ismert, Kiss Csaba háziorvos korábban azt mondta, hogy azért nem tagadja meg a részvételt, mert szerinte káosz uralkodik az oltások elrendelésében, s hétről hétre változik, mikor kit kell oltani.

Erdőkertes polgármestere, Pásztor László a 168.hu Keljfeljancsi című műsorában elmondta, hogy Kiss Csaba háziorvos március 26-án megkezdte a vakcinák beadását, döntésében személyes kapcsolatuk, illetve az erdőkertesi polgárok igénye és az önkormányzat is segíthette.

A városvezető arról is beszélt, hogy a háziorvos rendelőjében az ÁNTSZ is járt, és úgy ítélték meg, hogy a helyszínen megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy ott is oltsanak.

Kiss Csabára egyébként korábban egymillió forintos egészségügyi bírságot szabott ki a Pest Megyei Kormányhivatal, mert állításuk szerint az erdőkertesi háziorvos oltásmegtagadása ellentmond az orvosszakmai, etikai és a jogi előírásoknak is.