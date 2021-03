MOK: hatalmas a fizikai és a lelki terhelés, miközben sok orvos máig nem tudja mennyi pénzért dolgozik

A gépi lélegeztetés egyes kórházakban eredménytelen, a halálozás magas, ami felülvizsgálatra szorul - írja a Magyar Orvosi Kamara a Pintér Sándor belügyminiszternek készített összefoglalójában.

A MOK szerint hatalmas a fizikai és a lelki terhelés, miközben sok orvos máig nem tudja mennyi pénzért dolgozik, és teljesen széttagolt az adminisztráció. Javasolják a sportcsarnokok és színházak megnyitását az oltásra, fogorvosok, gyermekorvosok, magánegészségügyben dolgozó bevonását a vakcinálásába, és a Covid-ellátásban kimerült orvosok legalább egyhetes rekreációját.

Kiemelték,

a gépi lélegeztetést igénylő betegek halálozása rendkívül magas, akár 95 százalékot is eléri egyes helyeken.

A Telex azt írja, kedden Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt. Pintér az orvosok véleményéről is érdeklődött, és a kamara a megye szervezetek vezetőinek segítségével össze is gyűjtötte ezeket, elkészítve a hazai Covid-ellátás problématérképét. A megkérdezett orvosok nemcsak a problémákat sorolták fel, de javaslatokat is tettek.

A MOK szerint ezek a problémák

Hatalmas a fizikai lelki terhelés az orvosokon, de még működik az orvosi eskü, ha összeszorított foggal és nehéz feltételek mellett vagy azok nélkül is, de csinálják teszik a dolgukat.

Sokakat frusztrál, hogy máig nem tudják mennyiért dolgoznak, mert általában rendezetlen az önként vállalt többletmunka díjazása és több helyen még az ügyeleti díj mértéke sem tisztázott minden részletében.

Hatalmas többletterhet okoz a háziorvosoknak az oltások beadása. Jelenleg az ezzel kapcsolatos problémák adják az alapellátás legnyomasztóbb terhét. Egy háziorvost idézve ezt írják: „inkorrekt, igazságtalan és demotiváló”, hogy a háziorvosok alig kaptak segítséget az oltások lebonyolításához. A MOK Kásler Miklósnak írt levelet, mert máig nem tisztázott, hogy a háziorvosok hogyan jutnak hozzá a hétvégi oltásért járó 80 ezer forinthoz.

Elképesztően széttagolt az adminisztráció. A Covid-betegek jelentése a Nemzeti Népegészségügyi Központ rendszerén keresztül történik, a mintavételezést az OMSZ webes felületén lehet megkérni, az oltásokat az ágazati portálra kell felvinni, de az orvosok többsége rögzíti azt a saját medikai szoftverébe is a későbbi könnyebb visszakereshetőség miatt. A háziorvosoknak emellett használniuk kell a praxisközösségi együttműködést regisztráló iCardio felületet, a nemrégiben bevezetett elektronikus halottvizsgálati jelentés felületét, illetve a gépjármű vezetői engedélyeket is egy külön rendszerben kell rögzíteniük. „Nem csoda, hogy elfogy a kollégák türelme” – olvasható a problématérképben.

