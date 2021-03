Születésnapi buli, köpés a buszon - Müller Cecília szomorúan hallgatta ma Kiss Róbertet

Minden korábbinál többen hunytak el a koronavírus-járvány szövődményei következtében a keddi napon. Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján pedig az is kiderült, minden korábbinál több, 739 emberrel szemben intézkedtek a maszkszabályok figyelmen kívül hagyása miatt.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, egy 22 éves szlovák állampolgárságú fiatalt előállítottak az M3-as metrópótló buszon, aki a buszkordonon átmászva leköpte a sofőrt, maszkot pedig nem viselt. Pécsett pedig lecsaptak a rend őrei egy panzióban tartott születésnapi parti 9 résztvevőjére.

Minderre Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy reagált, szomorúan hallgatta végig az ezredes beszámolóját.

Az adatok mindaddig nem fognak változni, amíg személy szerint mindannyian meg nem teszünk mindent a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében

– mondta.

Hozzátette, 2 011 000 fő van beoltva legalább egyszer Magyarországon, s mindenkinek köszönetet mondott, "akinek érdeme van ebben".

A tisztifőorvos közölte, a köznevelési dolgozók megkapták SMS-üket, őket napokon belül oltják.

Az oltási sorrend nem változik, amikor a helyzet lehetővé teszi, hogy egy-egy csoportot párhuzamosan oltsunk, akkor ezt meg fogjuk tenni

– mondta a pedagógusok oltására és a honvédségi oltóbuszok működésére utalva. Utóbbiak a legkisebb településeket járva oltják a regisztrált lakosságot. Müller Cecília megjegyezte, a buszoknak nagy sikere van, amikhez azonban nem sorakozhat fel bárki: időpontra kell érkezni.

Ismertette, átfogóan elemezték az idősotthonok átoltottságának hatását.

Márciusban 96 százalékkal kevesebb új fertőzést regisztráltak a gondozottak körében, és 92 százalékkal kevesebbet a dolgozók körében, miközben Magyarországon 32 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma a mostani járványidőszakban.

Az új fertőzöttek száma 0,4 százalékban ered az idősotthonokból, s csak 3 százalékuk szorul kórházi ápolásra. A halálozás pedig 86 százalékkal csökkent tavaly novemberhez képest.

A háziorvosok feladatai kapcsán Müller Cecília elmondta, ők részletes előírást kaptak arra nézve, hogyan sorolják be az oltásra váró pácienseket. Előrébb vannak az idősek, a krónikus betegek, illetve most már a várandósok is, valamint azok, akik hamarosan onkológiai kezelés alá esnek. Kiemelték továbbá a cukorbetegeket, a vesebetegeket, a szervátültetetteket is, továbbá egy "harmadik kiemelésben" szerepelnek a "fészekimmunitás" kialakítása miatt érintettek.

Ezt követően újságírói kérdésekre válaszolt a tisztifőorvos. Annak kapcsán, hogy mikor végeznek a 60-70 évesek oltásával, elmondta, ez egy nagyon széles réteg. Másfél millió 65 év fölötti van, 78 százalékukat már beoltották a regisztráltaknak. Hozzátette, mindig bővül a kör, mert az idősek kedvet kapnak.

Egyre több ország függeszti fel az AstraZeneca oltását. A tisztifőorvos erre úgy reagált, látják a stratégiaváltoztatást. Ők az EMA, a WHO és az Európai Járványügyi Központ iránymutatásait követik, ezek közül pedig az első iránymutatása a fő, ők adják ki ugyanis az engedélyt. Az EMA pedig több alkalommal kimondta már, hogy nem találtak a trombózishajlam és az oltás között összefüggést.

S hogyan enyhítik a COVID-intenzívosztályok terhelését?

Magas a lélegeztetett fertőzöttek száma. Mindenkinek mindent meg kell tennie, hogy segítsen ezeken a betegeken

– fogalmazott Müller Cecília. Hozzátette, 800 szakképzett önkéntes is jelentkezett, azonban van ennek a kérdésnek egy másik fele is, közölte.

Mit teszek én, mit teszünk mi, hogy ezek az életek megmentődjenek? Kérem, hogy az óvintézkedéseket tartsák be, maradék nélkül, feltétel nélkül!

Ismertette, az első Janssen-szállítmány Magyarországra április második felében érkezhet, ez pedig 81 600 oltást jelent majd.

Adja az ég, hogy így legyen

– mondta a tisztifőorvos.

S annak kapcsán, ki számít Magyarországon a koronavírus halálos áldozatának, elmondta: