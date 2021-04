Operatív törzs: az elmúlt hét napban a fertőzöttek átlagéletkora 45,77 év volt

A húsvéti ünnepek idején is mindenki tartsa be a járványügyi szabályokat – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs nevében a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki, online sajtótájékoztatóján, aki közölte: meghaladta a kétmilliót a beoltottak száma Magyarországon, közülük 787 207-en már a második oltásukat is megkapták. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta,

veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elöl az oltási sorrendben,

az eddig regisztrált 65 év felettiek háromnegyede már megkapta valamelyik vakcinát.

Közölte, húsvétkor sem áll le az oltási program, amely a kórházi oltópontokon Pfizer- és Szputnyik V, a háziorvosoknál pedig a Sinopharm-, az AstraZeneca- és a Moderna-vakcinákkal folytatódik.

A hétfőn érkezett Moderna-szállítmányt csütörtökön, a csütörtök estére várt 218 400 adag AstraZeneca-vakcinát várhatóan vasárnap szállítják ki a kormányhivatalokba, majd osztják szét a háziorvosi praxisok között – tette hozzá az osztályvezető. Jelezte, hogy a háziorvosok hétvégi oltási munkájukért külön díjazásban részesülnek.

A járványügyi adatokat ismertetve Galgóczi Ágnes elmondta, az elmúlt napon 9288 új fertőzöttet regisztráltak, így a járvány kezdete óta 661 721-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kórházban 12 062 embert ápolnak a vírus valamilyen szövődményével, lélegeztetőgépen 1512-en vannak. Az elmúlt napon 258-an haltak meg a vírussal összefüggésben.

A 12. hét járványügyi adatairól beszámolva az osztályvezető elmondta, a múlt héten összesen 60 482 fertőzöttet regisztráltak, ami 7 százalékos emelkedés a 11. héthez képest.

A 12. héten azonosított fertőzöttek átlagéletkora 45,77 év volt.

Korcsoportos bontásban a 12. héten regisztrált fertőzöttek 23 százaléka a 40-49 évesek, 17,3 százaléka az 50-59 évesek és 15,4 százaléka a 30-39 évesek közül került ki.

A 12. héten regisztrált fertőzöttek 17,24 százaléka volt budapesti, 15,22 százaléka Pest megyei. A legkevesebb új beteget Zala megyében regisztrálták (1,57 százalék) a 12. héten.

Ismertetése szerint a 11. hétről a 12. hétre Heves, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyében nőtt a legjobban az új fertőzöttek száma: 45, 43, illetve 37 százalékkal. Ugyanakkor – mondta – voltak olyan megyék, ahol csökkent a vizsgált időszakban az új esetek száma: Somogy, Komárom-Esztergom és Nógrád tartozik ide.

Galgóczi Ágnes arra kért mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsa be a járványügyi és higiénés szabályokat. Lehetőleg csak a szűk család találkozzon, de ekkor is figyeljenek egymás egészségére.

