Ismét jelentkezett a Borkai Zsoltot lebuktató Ördög Ügyvédje

Közösségi oldalán jelentkezett az Ördög Ügyvédje, aki korábban a Borkai-ügyet is kiszivárogtatta, amely az egykori győri polgármester politikai karrierjébe került.

A bejegyzésében azt írta, hogy

"az ügyészséget és a Fidesz-csicska Polt Pétert jobban érdekli, ki az ördög ügyvédje, mintsem hogy a fideszes tolvajok után nyomozzanak. Még a svájci hatóságokat is megkeresték miattam. Bár kitartóan kutatnak utánam, én nem bujkálok. Sőt. Ott álltam az elmúlt időszak több botrányának kirobbantása mögött."

Hozzátette, hogy ő addig sem tétlenkedett, ugyanis állítása szerint összegyűjtött az elmúlt egy évben 100 millió forint készpénzt.

Mint írta, ezt az a személy kapja meg, aki segít

"egyértelmű bizonyítékokkal lebuktatni elsősorban Szijjártó Pétert, Rogán Antalt. De jöhet más fideszes nagykutya is. Orbánra vonatkozó adatoktól sem fogok megijedni."

Megjegyezte, hogy vár minden olyan információit is, ami korrupció, visszaélés feltárását segíti, így például "az OGYÉI becsületes munkatársaitól az orosz és kínai vakcinákra vonatkozó valódi értékelő jelentéseket." Azt írta, hogy nyilvánosságra hozza az is, hogy "külsősök készítették őket." Véleménye szerint a vakcinák beszerzésére adott pénz útja is tartogat számos meglepetést.