Az ORÖ eddig észre sem vette a járványt? Propagandacélból, de legalább elindul egy oltási kampány a roma közösségek számára

Az Orbán-kormány a pandémia idején is folytatja a roma közösségek politikai célú felhasználását, de legalább most valamivel többet ad, mint néhány kilogramm burgonya. Ha minden jól alakul, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) és Máltai Szeretetszolgálat elindítja az Oltasd be Magad! felvilágosító kampányt húsvét után, amelyben szórólapokon és videókon keresztül is tájékoztatják a roma embereket a koronavírus elleni védekezésről.

Mindezt egy olyan propagandacikkből kell megtudnunk, amelyben azt taglalják, hogy Gyurcsány Ferencék miatt nem oltakoznak a mély szegénységben élő közösségek tagjai (a szavazási adatokból azonban jól tudhatjuk, hogy a DK-nak gyakorlatilag nincs befolyása a falvakra, kistelepülésekre - legfeljebb csak mumusként).

Mindenesetre a kampányban az ezerkétszáz roma önkormányzat csatlakozását is várják, az üzenetek célba juttatásában pedig a Roma Sajtóközpont és a Dikh Tv segít majd.

"Tablettel és laptoppal fogjuk végigjárni az érintetteket. A regisztrációhoz szükséges e-mail fiók létrehozásában is segíteni fogunk, az új postafiókokról pedig egy központi címre irányítjuk a leveleket. Amint megérkezik a behívó, tájékoztatni tudjuk az érintetteket, és a telefonos értesítésnél is így járunk el"

- mesélte a kormánypárti Magyar Nemzetnek Farkas László, Tiszabura polgármestere, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nemzetiségi Roma Önkormányzat elnöke.

Ugyanakkor jellemző, hogy

az Országos Roma Önkormányzat Facebook-oldalán idén egyetlen (!) poszt sem emlékeztet a koronavírus-járványra, így arra sem, hogy a romaközösségek is vegyék fel az oltást.

Ez eddig nem tűnt fel senkinek, igaz, mélyszegénységben tartott roma közösségek a Fidesz-KDNP számára csak négyévente fontosak.

A térségünkben élő roma közösségekre is igaz, az Orbán-kormány közel egyévtizede csak szavazógépnek használja őket - fogalmazott érdeklődésünkre Bíró László, a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei politikusa. Emlékezetes, a tavalyi szerencsi időközi országgyűlési választásokon a Fidesz ismételten szervezetten vitte voksolni a romákat, egyes beszámolók szerint krumplit és pénzt osztogatva cserébe nekik. Orbánék számítása bejött, ha kicsivel is, de Koncz Zsófia megőrizte a parlamenti kétharmadot.

Bíró László szerint ugyanakkor a leszakadó településrészeken élőknek a jelen pillanatban nem a hozzájuk eljutó hírekkel van a legnagyobb problémájuk, hanem a mindennapi megélhetéssel.

"Nem igaz, hogy a romák nem szeretnének oltakozni, ők is féltik a családjukat"

- hangsúlyozta a jobbikos politikus, hozzátéve: ezeken a településrészeken is nő a megbetegedések száma, az emberek érzik a veszélyt a saját bőrükön.

"De azt értse meg végre mindenki, ezek a roma közösségek egyik napról a másikra élnek, abszolút magukra hagyták őket. Négy-öt évente keresik meg őket, amikor szavazásra kell őket buzdítani"

- magyarázta Bíró László, aki egyébként támogatja a felvilágosító kampány elindítását.