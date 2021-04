Nem veszik előre a lelkészeket az oltási rendben

Nem kerülnek kivételezett helyzetbe az oltási rendben a lelkészek – tudta meg az ATV.

Korábban a katolikus, a református és az evangélikus egyház levélben kérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a lelkészeket is vegyék előre az oltási tervben. Azzal érveltek, hogy a pedagógusokhoz hasonlóan ők is sok emberrel találkoznak, ezért veszélyeztetettek.

Az ATV azonban megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát (Emmi), ami ezúttal hajlandó volt válaszolni, és bár nem mertek világosan fogalmazni, a lényeg egyértelmű: nem sorolják előre a lelkészeket.

A válaszban az a panelmondat szerepelt, hogy az oltások az oltási rend szerint zajlanak, jelenleg is a regisztrált idősek oltása az első, közöttük természetesen, ha van lelkész, az ő oltásuk is zajlik. Korábban ugyanezt mondták a pedagógusokra is, aztán mégis oltani kezdték őket, igaz, elég későn.