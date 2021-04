Koronavírus: 300 fölött az elhunytak száma

A kormányzati tájékoztató portál szerdai adatai alapján:

a beoltottak száma 2 536 751 fő, közülük 1 005 936 fő a második oltását is megkapta

1933 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 693 676 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

elhunyt 311 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 409 főre emelkedett

a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 419 152 fő,

az aktív fertőzöttek száma pedig 252 115 főre emelkedett

12 202 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1407-en vannak lélegeztetőgépen

a magyar lakosság 25 százaléka már kapott oltást

Egy héttel ezelőtt, ugyanezen a napon 6700 új fertőzöttet azonosítottak, s 302-en veszítették életüket.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, a mai naptól megkezdődhet a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellett, de kinyithatnak az üzletek, a szolgáltatások és a kijárási tilalom 22 órára tolódik. Emellett a védelmi intézkedések továbbra is érvényben maradnak.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban, az eddig regisztrált 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta az oltást. A pedagógusok soron kívüli oltása is folytatódik, az érintettek SMS-ben kapták meg a behívót. Ma újabb Pfizer-szállítmány érkezik. A következő napok oltási tervéről az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolunk be.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása első fokozatának feltétele a 2,5 millió beoltott volt, így a feloldásokról szóló rendelet ma hatályba lépett.